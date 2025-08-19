- 10:01 Картофельный пирог от Эктора: быстрый и простой рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
- 09:39 Обидчик «Динамо» с голом на 39-й секунде сотворил еще одну сенсацию в Лиге чемпионов: видеообзор матча
- 09:22 «Задней части авто нет»: известная украинская телеведущая попала в ДТП вместе со своим маленьким ребенком
- 09:01 «Прекращение войны в любой форме сейчас невыгодно никому, кроме Трампа, желающего Нобеля», — Андрей Клименко
- 08:37 Дроны врага ночью атаковали Ахтырку и Измаил: в городах сильные пожары, есть раненые
- 08:17 Водолеям — неожиданные знакомства, Львам — безумный успех, а Скорпионам — новые возможности: гороскоп на 20 августа
- 19.08 22:02 Намазка из печени трески — райское наслаждение: готовится моментально
- 19.08 21:31 Дают романтике второй шанс: инсайдеры об отношениях Кэти Перри и Джастина Трюдо
- 19.08 21:02 Этот продукт точно есть на каждой кухне: отличный совет для легкой чистки яиц
- 19.08 20:34 На войну рвался с первого дня вторжения: вражеский дрон убил старшего сержанта из Сум
- 19.08 20:06 Эти кабачковые кольца просто вкуснятина: невозможно оторваться
- 19.08 19:39 «Отдайте землю — и, возможно, вам разрешат пожить»: что нам предлагают под видом мира
Намазка из печени трески — райское наслаждение: готовится моментально
Нежная печень трески — настоящий деликатес. Она идеально сочетается с яйцами и картофелем в салатах. О пользе печени трески знали еще в древности. И сегодня этот продукт пользуется большой популярностью. Блюда с печенью трески идеальны для праздничного стола, но и иногда ими можно побаловать родных и в будни. Почему нет? Возможно, это блюдо станет одним из ваших любимых.
Рецептом лакомства с читателями «ФАКТОВ» поделилась кулинар Элла Иванова.
- Приготовим вкусную намазку или закуску из печени трески, — говорит Элла Иванова. — Это несложно, а вкус превзойдет ваши ожидания. Попробуйте приготовить в ближайшее время — не пожалеете. Готовьте с удовольствием — это важно!
Намазка из печени трески с сыром
- 1 баночка печени трески
- 160 г сыра «филадельфия»
- 3 анчоуса (при желании)
- Соль
- Укроп
- Чайная ложка сладкой горчицы в зернах
- Белый перец
Все ингредиенты соединить и пропустить через блендер. Подавать с тостами или свежим хлебом. Декорируйте свежей зеленью.
И приятного аппетита вам и вашим близким!
Напомним рецепт фаршированных яиц.
Фото из альбома Эллы Ивановой260
Читайте нас в Facebook