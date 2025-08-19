Нежная печень трески — настоящий деликатес. Она идеально сочетается с яйцами и картофелем в салатах. О пользе печени трески знали еще в древности. И сегодня этот продукт пользуется большой популярностью. Блюда с печенью трески идеальны для праздничного стола, но и иногда ими можно побаловать родных и в будни. Почему нет? Возможно, это блюдо станет одним из ваших любимых.

Рецептом лакомства с читателями «ФАКТОВ» поделилась кулинар Элла Иванова.

- Приготовим вкусную намазку или закуску из печени трески, — говорит Элла Иванова. — Это несложно, а вкус превзойдет ваши ожидания. Попробуйте приготовить в ближайшее время — не пожалеете. Готовьте с удовольствием — это важно!

Намазка из печени трески с сыром 1 баночка печени трески

160 г сыра «филадельфия»

3 анчоуса (при желании)

Соль

Укроп

Чайная ложка сладкой горчицы в зернах

Белый перец

Все ингредиенты соединить и пропустить через блендер. Подавать с тостами или свежим хлебом. Декорируйте свежей зеленью.

И приятного аппетита вам и вашим близким!

Фото из альбома Эллы Ивановой

