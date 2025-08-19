41.12 / 41.58 47.95 / 48.55
Книга рецептов

Намазка из печени трески — райское наслаждение: готовится моментально

22:02 19 августа 2025
Намазка из печени трески. Фото Эллы Ивановой

Нежная печень трески — настоящий деликатес. Она идеально сочетается с яйцами и картофелем в салатах. О пользе печени трески знали еще в древности. И сегодня этот продукт пользуется большой популярностью. Блюда с печенью трески идеальны для праздничного стола, но и иногда ими можно побаловать родных и в будни. Почему нет? Возможно, это блюдо станет одним из ваших любимых.

Рецептом лакомства с читателями «ФАКТОВ» поделилась кулинар Элла Иванова.

- Приготовим вкусную намазку или закуску из печени трески, — говорит Элла Иванова. — Это несложно, а вкус превзойдет ваши ожидания. Попробуйте приготовить в ближайшее время — не пожалеете. Готовьте с удовольствием — это важно!

Намазка из печени трески с сыром

  • 1 баночка печени трески
  • 160 г сыра «филадельфия»
  • 3 анчоуса (при желании)
  • Соль
  • Укроп
  • Чайная ложка сладкой горчицы в зернах
  • Белый перец

Все ингредиенты соединить и пропустить через блендер. Подавать с тостами или свежим хлебом. Декорируйте свежей зеленью.

И приятного аппетита вам и вашим близким!

Напомним рецепт фаршированных яиц.

Фото из альбома Эллы Ивановой

