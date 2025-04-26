Нежная намазка с печенью трески: вкусно так, что не оторваться

Намазка с печенью трески - это что-то фантастическое. Это и понятно: ведь сама по себе печень трески — нежнейшее лакомство.

Намазка так вкусна, что, вероятно, вам захочется приготовить ее не раз.

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Рецептом лакомства поделилась кулинар Элла Иванова. Ее рецепты всегда проверены, что очень важно. Ведь продукты сегодня стоят недешево, поэтому никому не хочется их испортить. Готовьте с удовольствием и угощайте родных и близких. Интересуйтесь их мнением — и совершенствуйте рецепты блюд, которые готовите.

«Такая намазка готовится очень просто, — говорит Элла Иванова. — Она понравится наверняка всем, кого вы ею угостите. Подготовьте также для намазки черный свежий хлеб и отварные яйца. Это прекрасное сочетание».

Нежная намазка с печенью трески РЕКЛАМА 1 банка печени трески (120 г)

1 столовая ложка сыра «маскарпоне»

1 столовая ложка сметаны

Соль и перец

Сок лимона

Все соединяем, ставим в холодильник на полчасика и снимаем пробу. Едим намазку с черным свежим хлебом и отваренным яйцом. Это невероятно вкусно!

И приятного аппетита!

Напомним рецепт закуски из свеклы.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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