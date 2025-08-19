Суперпопулярный у украинцев продукт может резко подешеветь

В то время как в Украине некоторые продукты уже дороже, чем в Европе, цены на них уже побуждают иностранных производителей везти их в Украину. В частности, речь идет о свинине, правда, ее стоимость в ближайшее время может ненадолго снизиться.

ВІДЕО ДНЯ

Об этом говорят аналитики Ассоциации «Свиноводы Украины», по словам которых в середине августа цены на рынке свинины стабилизировались. Так, в ходе торгов в прошлую пятницу цены закупки в большинстве своем остались в диапазоне прошлой недели, а точечные отклонения ограничились 0,5−1 грн/кг.

В зависимости от региона цены на живое мясо свиней колебалось: на западе составляли около 97 грн/кг, в центральных областях были в пределах 96−100 грн/кг, на востоке страны большинство операторов ориентировались на 100+ грн/кг. Среднерыночная отметка остановилась на уровне 97,4 грн/кг, или на 0,2% выше, чем в первой декаде месяца.

На уровень цен влияет достаточно ограниченное предложение живца, так что некоторые готовы платить больше. В то же время отдельные игроки рынка предполагают резкое и внезапное снижение цен уже вскоре из-за более низкой, чем месяцем ранее, активности торговли и конкуренции со стороны импортной свинины.

РЕКЛАМА

Тем не менее ряд заготовителей все же констатирует, что предложение кондиционной свинины остается ослабленным, а импортное сырье далеко не повсеместно может служить альтернативой охлажденной свинине внутреннего производства.

Также на уровень цен может повлиять предложение живых свиней от населения, которых продают в среднем ощутимо дороже, чем промысловых животных.

По данным портала Минфин цены на некоторые сорта свинины в сравнении с июльскими упали: к примеру, 1 кг грудинки с 214 гривен подешевел до 206. В то же время многие, напротив, подорожали, заметнее всего поднялась цена свинины на шашлык — с 259 до 307 гривен за килограмм.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», изменения цен на свинину в августе могут привести к ее частичному удешевлению.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

1478

Читайте нас в Facebook