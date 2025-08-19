- 10:01 Картофельный пирог от Эктора: быстрый и простой рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
Дают романтике второй шанс: инсайдеры об отношениях Кэти Перри и Джастина Трюдо
Кэти Перри и Джастин Трюдо дают романтике второй шанс после завершения их предыдущих продолжительных отношений. 40-летняя поп-звезда и 53-летний экс-премьер-министр Канады неоднократно встречались на свиданиях, но источники утверждают, что пара пока что придерживается непринужденного стиля, пишет The News.
После появления Трюдо на концерте Перри, инсайдер рассказал, что они «развлекаются вместе и заново знакомятся друг с другом. Харизматичный Джастин обладает замечательной энергией, и именно в этом нуждается Кэти на данный момент. Пока что все просто и непринужденно».
Еще одна примечательная деталь в их отношениях — они пока что не следят друг за другом в социальных сетях, это указывает на то, что они не готовы публично признать себя парой.
Ранее сообщалось, как Орландо Блум отреагировал на новый роман экс-невесты Кэти Перри.229
