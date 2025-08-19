Где и когда смотреть онлайн «Шахтер» — «Серветт»: расписание трансляций и прогноз на матч еврокубков

В четверг, 21 августа, донецкий «Шахтер», обидно проигравший в серии пенальти «Панатинаикосу» и вылетевший из Лиги Европы, сыграет на стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против вице-чемпиона Швейцарии «Серветта» (арбитр — Николас Уолш из Шотландии).

Как известно, обладатель Кубка Украины до осечки в противостоянии с клубом из Афин уверенно прошел в отборе Лиги Европы финский «Ильвес» и турецкий «Бешикташ». А в рамках УПЛ «Шахтер» победил «Эпицентр» (1:0), упустил победу над «Карпатами» (3:3) и одолел «Верес» (2:0).

В свою очередь, команда бывшего наставника «Бордо» и «Лилля» 53-летнего француза Жослина Гурвеннека, который возглавил «Серветт» неделю назад, уже успела вылететь из Лиги чемпионов от чешской «Виктории» (1:0 в гостях, 1:3 дома), а из Лиги Европы — от «Утрехта» из Нидерландов (1:3 на своем поле, 1:2 на выезде). В рамках чемпионата Швейцарии «Серветт» проиграл «Янг Бойз» (1:3) и «Санкт-Галлену» (1:4), а также сыграл вничью с «Цюрихом» (1:1). В прошлые выходные женевцы легко разгромили в рамках 1/32 финала Кубка страны скромную «Дарданию» — 5:0.

История противостояния «Шахтера» и «Серветта» в еврокубках насчитывает две встречи. Команды пересекались друг с другом в рамках Кубка кубков в далеком 1983 году, когда горняки обыграли швейцарцев и дома (1:0), и в гостях (2:1).

В предстоящем поединке букмекеры снова видят фаворитом украинский клуб. К примеру, контора GGBet ставки на победу «Шахтера» принимает с коэффициентом 1,35, на ничью — 4,97, на выигрыш команды из Женевы — 7,09.

В прямой трансляции матч «Шахтер» — «Серветт» на территории Украины покажут (начало — в 21:00) канал УПЛ ТВ и платформа онлайн-телевидения «Киевстар ТВ». Чтобы бесплатно смотреть поединок на платформе, достаточно ввести на сайте «Киевстар ТВ» номер своего мобильного телефона, а затем — код, который сразу придет по СМС.

Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. Первый матч

21 августа (четверг)

«Шахтер» — «Серветт» 21:00 УПЛ ТВ, «Киевстар ТВ»

Ответная встреча соперников состоится 28 августа на «Стад де Женев» в Женеве.

Напомним, что в случае успешного прохождения швейцарского барьера «Шахтер» пробьется в основной раунд Лиги конференций, а в случае неудачи — вылетит из еврокубков.

