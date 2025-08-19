Невероятно сочная скумбрия на гриле: как замариновать, чтобы все просили добавки

Шеф-повар Александр Огородник, ранее показавший быстрый способ приготовления молодой кукурузы в микроволновке, поделился рецептом скумбри на гриле в Instagram.

Ингредиенты:

- 4 тушки скумбрии или макрели

- пучок петрушки (основа аромата)

- по немного укропа и зеленого лука

- 3−4 зубчика чеснока

- сок половины лимона

- 30 мл оливкового или обыкновенного масла

- соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

«Все перебиваем блендером до соусообразного состояния. Заливаем рыбу, маринуем 1 час, и жарим на горячем гриле до румяной корочки. Подаем с маринованным луком и свежей зеленью — будет идеально», — рассказал Огородник.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Огородник поделился оригинальным рецептом жареной печени, которую он готовит с добавлением абрикосов.

«Печень — очень недооцененный продукт. И многие просто не знают, как ее правильно приготовить», — отметил шеф-повар.

Также он показал оригинальную подачу греческого салата — в помидоре с кремом из феты.

