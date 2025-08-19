- 10:01 Картофельный пирог от Эктора: быстрый и простой рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
Невероятно сочная скумбрия на гриле: как замариновать, чтобы все просили добавки
Шеф-повар Александр Огородник, ранее показавший быстрый способ приготовления молодой кукурузы в микроволновке, поделился рецептом скумбри на гриле в Instagram.
Ингредиенты:
- 4 тушки скумбрии или макрели
- пучок петрушки (основа аромата)
- по немного укропа и зеленого лука
- 3−4 зубчика чеснока
- сок половины лимона
- 30 мл оливкового или обыкновенного масла
- соль и перец — по вкусу
Способ приготовления:
«Все перебиваем блендером до соусообразного состояния. Заливаем рыбу, маринуем 1 час, и жарим на горячем гриле до румяной корочки. Подаем с маринованным луком и свежей зеленью — будет идеально», — рассказал Огородник.
Как писали «ФАКТЫ», недавно Огородник поделился оригинальным рецептом жареной печени, которую он готовит с добавлением абрикосов.
«Печень — очень недооцененный продукт. И многие просто не знают, как ее правильно приготовить», — отметил шеф-повар.
Также он показал оригинальную подачу греческого салата — в помидоре с кремом из феты.230
