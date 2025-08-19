- 10:01 Картофельный пирог от Эктора: быстрый и простой рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
- 09:39 Обидчик «Динамо» с голом на 39-й секунде сотворил еще одну сенсацию в Лиге чемпионов: видеообзор матча
- 09:22 «Задней части авто нет»: известная украинская телеведущая попала в ДТП вместе со своим маленьким ребенком
- 09:01 «Прекращение войны в любой форме сейчас невыгодно никому, кроме Трампа, желающего Нобеля», — Андрей Клименко
- 08:37 Дроны врага ночью атаковали Ахтырку и Измаил: в городах сильные пожары, есть раненые
- 08:17 Водолеям — неожиданные знакомства, Львам — безумный успех, а Скорпионам — новые возможности: гороскоп на 20 августа
- 19.08 22:02 Намазка из печени трески — райское наслаждение: готовится моментально
- 19.08 21:31 Дают романтике второй шанс: инсайдеры об отношениях Кэти Перри и Джастина Трюдо
- 19.08 21:02 Этот продукт точно есть на каждой кухне: отличный совет для легкой чистки яиц
- 19.08 20:34 На войну рвался с первого дня вторжения: вражеский дрон убил старшего сержанта из Сум
- 19.08 20:06 Эти кабачковые кольца просто вкуснятина: невозможно оторваться
- 19.08 19:39 «Отдайте землю — и, возможно, вам разрешат пожить»: что нам предлагают под видом мира
Невероятные маринады для овощей-гриль: вкусная альтернатива шашлыку
Овощи, приготовленные на гриле, всегда получаются вкусными и ароматными, даже если повара используют только немного масла и соль. Но если перед тем как жарить, овощи замариновать, то получится шедевр кулинарного искусства.
Готовятся такие овощи быстро. Они малокалорийны, в них сохраняются все витамины.
Блогерша Вита Воротнюк поделилась рецептами маринадов, с которыми грилованные овощи станут еще вкуснее.
«Обожаю овощи-гриль! Больше всего: грибы, перец и баклажаны» , — написала она и дали рецепты разных интересных маринадов.
Классический итальянский
Оливковое масло — 3ст.л.
Сухой орегано — 1 ч.л.
Базилик — 1 ч.л.
Чеснок — 1 зубок
Соль — по вкусу
Мариновать 15−30 минут.
Соево-имбирный
Соевый соус — 2 ст.л.
Мед — 1 ч.л.
Имбирь — 1 ч.л.
Чеснок — 1 зубчик
Лаймовый сок — 1 ст.л.
Мариновать 20 минут.
Лимонно-чесночный
Оливковое масло — 2 ст. л.
Сок ½ лимона
Цедра лимона — 1 ч.л.
Чеснок — 1 зубчик
Соль — по вкусу
Мариновать 30 минут.
Йогуртовый
Греческий йогурт — 3 ст.л.
Лимонный сок — 1 ст.л.
Чеснок — 1 зубчик
Свежая мята или укроп — 1 ч.л.
Мариновать — 30−60 минут.
Ранее шеф-поваре Валентина Кущ (Саенко) поделилась секретом приготовления маринада для шашлыка.
Читайте нас в Facebook
«Это не о бедности, а о возможностях»: дом в форме яйца построили из шин, соломы и глины переселенцы из Харькова в Хмельницкой области