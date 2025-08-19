41.12 / 41.58 47.95 / 48.55
Невероятные маринады для овощей-гриль: вкусная альтернатива шашлыку

15:35 19 августа 2025
Овощи-гриль, фото интернет

Овощи, приготовленные на гриле, всегда получаются вкусными и ароматными, даже если повара используют только немного масла и соль. Но если перед тем как жарить, овощи замариновать, то получится шедевр кулинарного искусства.

Готовятся такие овощи быстро. Они малокалорийны, в них сохраняются все витамины.

Блогерша Вита Воротнюк поделилась рецептами маринадов, с которыми грилованные овощи станут еще вкуснее.

«Обожаю овощи-гриль! Больше всего: грибы, перец и баклажаны» , — написала она и дали рецепты разных интересных маринадов.

Классический итальянский
Оливковое масло — 3ст.л.
Сухой орегано — 1 ч.л.
Базилик — 1 ч.л.
Чеснок — 1 зубок
Соль — по вкусу
Мариновать 15−30 минут.

Соево-имбирный
Соевый соус — 2 ст.л.
Мед — 1 ч.л.
Имбирь — 1 ч.л.
Чеснок — 1 зубчик
Лаймовый сок — 1 ст.л.
Мариновать 20 минут.

Лимонно-чесночный
Оливковое масло — 2 ст. л.
Сок ½ лимона
Цедра лимона — 1 ч.л.
Чеснок — 1 зубчик
Соль — по вкусу
Мариновать 30 минут.

Йогуртовый
Греческий йогурт — 3 ст.л.
Лимонный сок — 1 ст.л.
Чеснок — 1 зубчик
Свежая мята или укроп — 1 ч.л.
Мариновать — 30−60 минут.

Ранее шеф-поваре Валентина Кущ (Саенко) поделилась секретом приготовления маринада для шашлыка.

