Невероятные маринады для овощей-гриль: вкусная альтернатива шашлыку

Овощи, приготовленные на гриле, всегда получаются вкусными и ароматными, даже если повара используют только немного масла и соль. Но если перед тем как жарить, овощи замариновать, то получится шедевр кулинарного искусства.

Готовятся такие овощи быстро. Они малокалорийны, в них сохраняются все витамины.

Блогерша Вита Воротнюк поделилась рецептами маринадов, с которыми грилованные овощи станут еще вкуснее.

«Обожаю овощи-гриль! Больше всего: грибы, перец и баклажаны» , — написала она и дали рецепты разных интересных маринадов.

Классический итальянский

Оливковое масло — 3ст.л.

Сухой орегано — 1 ч.л.

Базилик — 1 ч.л.

Чеснок — 1 зубок

Соль — по вкусу

Мариновать 15−30 минут.

Соево-имбирный

Соевый соус — 2 ст.л.

Мед — 1 ч.л.

Имбирь — 1 ч.л.

Чеснок — 1 зубчик

Лаймовый сок — 1 ст.л.

Мариновать 20 минут.

Лимонно-чесночный

Оливковое масло — 2 ст. л.

Сок ½ лимона

Цедра лимона — 1 ч.л.

Чеснок — 1 зубчик

Соль — по вкусу

Мариновать 30 минут.

Йогуртовый

Греческий йогурт — 3 ст.л.

Лимонный сок — 1 ст.л.

Чеснок — 1 зубчик

Свежая мята или укроп — 1 ч.л.

Мариновать — 30−60 минут.

Ранее шеф-поваре Валентина Кущ (Саенко) поделилась секретом приготовления маринада для шашлыка.

