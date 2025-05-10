Мед, лук на терке и соль в самом конце: правила приготовления шашлыка, «которые не расскажет ни один повар»

Шеф-повар Валентина Кущ (Валя Саенко), рассказывавшая о приготовлении «быстрых» малосольных огурчиков, поделилась рецептом маринада для шашлыка

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На своей странице в соцсети она дала несколько советов по приготовлению классного шашлыка, которыми не поделится ни один повар.

Так, выбирая мясо, она советует брать часть с жирком — будет сочнее. Если свинина, то подойдут ошеек, кострец, если курица — то лучше филе бедра, хоть и просто филе подойдет. «Но для него нужен хороший маринад и не пережарить. Или брать что-то подороже типа вырезки или рыба для телятины», — советует Валя Саенко.

Второй совет — добавлять в маринад растительное масло, которое поможет ароматическим веществам из чеснока, перца, трав лучше проникать в мясо, усилит вкус и аромат, а также даст классную корочку.

«Вина или фрукты (киви, ананас…) — осторожно. Потому что протеаза — фермент, который разрушает белок. Именно поэтому его часто используют в кулинарии. Эти ферменты есть в луке, ананасе, киви, папае, в имбире, инжире и в натуральном соевом соусе. Если помните, я когда-то рассказывала вам о желатине. Вот именно эти продукты не застывают. Но есть нюанс. Если их термически обработать, то они теряют свои свойства, поэтому следует использовать только свежие фрукты или овощи. Также нюанс, такое мясо не нужно долго мариновать, ведь именно в этих продуктах ферменты очень агрессивны», — объясняет шеф-повар и добавляет, что мед отвечает больше за ферментацию и также содержит протеазу. Такие ферменты есть в кефире, натуральном соевом соусе и мисо.

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А еще шеф-повар советует солить шашлыки в самом конце — соль вытягивает влагу из мяса.

Ингредиенты: Свинина — 1 кг;

Лук — 1 большой;

Чеснок — 3−4 зубчика;

Сок томатный (лучше просто помидоры) — 1 стакан;

Мед — половина столовой ложки;

Хмели сунели — 1 ч л;

Кориандр — 1 ч л;

Масло растительное — 50 г;

Соль.

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Приготовление: Мясо зачистить от пленок, нарезать кусочками поперек волокон.

Лук и чеснок натереть на терку, добавить в мясо.

Добавить томатный сок или свежие измельченные помидоры, масло, базилик и мед (или ложку сахара). Хорошо «помассажировать» мясо и оставить мариноваться на 4−6 часов.

Посолить перед жаркой. Мясу дать отогреться немного после нахождения в холодильнике и хорошо его помять.

Пожарить, дать «отдохнуть» 10−20 минут и подавать к столу.

О том, как приготовить шашлык из свинины на сковороде, читайте на нашем сайте.

Фото — скриншот

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