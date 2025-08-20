Хорциани: вкусное грузинское блюдо, которое покорит украинских гурманов

Это колоритное грузинское блюдо, покоряющее с первой ложки! Приготовьте его на костре в котле, и вы получите прекрасное мясо с картофелем и овощами для всей семьи, рекомендует канал «Порадник». Если же для этого нет условий, готовьте дома на кухне.

Ингредиенты:

растительное масло

сливочное масло

мясо

картофель

морковь

перец болгарский

лук

баклажаны

помидоры

аджика

паприка молотая

соль

чеснок

зелень

Приготовление:

На сковороду наливаем растительное масло и кладем сливочное масло. Выкладываем порезанное мясо. Солим. Жарим до золотистости. Мясо перекладываем в большую сковородку. На прежней сковороде жарим картофель. Ее также жарим до золотистого цвета. Картофель соединяем с мясом. Жарим до золотистости лук. Его тоже добавляем к мясу.

Далее жарим порезанные кружочками морковь и соломкой — болгарский перец. Выкладываем также в большую сковороду.

Порезанные баклажаны жарим до золотистости. Вливаем в баклажаны измельченные в блендере помидоры. Солим. Всыпаем молотую паприку. Добавляем аджику. Перемешиваем. Доводим до кипения. Выливаем в большую сковороду к мясу. Накрываем крышкой и тушим 30 минут. За 5 минут до завершения приготовления добавляем измельченные чеснок и зелень.

