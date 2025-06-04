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Пхали со шпинатом и курицей: можно тем, кто сидит на диете
Грузинская кухня — это не только шашлык, выпечка и хинкали. Она богата разнообразными салатами, закусками, которые содержат много зелени, орехов и овощей. Попробуйте приготовить вкуснейшее блюдо, которое идеально подойдет на ужин или как закуска к вашему праздничному столу, делится диетолог Екатерина Черкасская.
Ингредиенты:
куриное филе — 100 г
шпинат — 100 г
орехи — 10 г
чеснок — 1 зубчик
специи и зелень — по вкусу
Приготовление
Отвариваем до готовности мясо, шпинат пассируем на сковороде с небольшим количеством специй и растительного масла. В блендер отправляем курицу, шпинат, чеснок, орехи, перебиваем все до однородной консистенции и влажными руками формируем шарики (шарики можно обвалять в измельченном укропе, по желанию).
Ранее диетолог Екатерина Черкасская рассказывала, как приготовить тосканский фасолевый суп с гренками.
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