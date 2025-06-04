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Книга рецептов

Пхали со шпинатом и курицей: можно тем, кто сидит на диете

20:08 4 июня 2025
Пхали из шпината

Грузинская кухня — это не только шашлык, выпечка и хинкали. Она богата разнообразными салатами, закусками, которые содержат много зелени, орехов и овощей. Попробуйте приготовить вкуснейшее блюдо, которое идеально подойдет на ужин или как закуска к вашему праздничному столу, делится диетолог Екатерина Черкасская.

Ингредиенты:

куриное филе — 100 г

шпинат — 100 г

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орехи — 10 г

чеснок — 1 зубчик

специи и зелень — по вкусу

Приготовление

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Отвариваем до готовности мясо, шпинат пассируем на сковороде с небольшим количеством специй и растительного масла. В блендер отправляем курицу, шпинат, чеснок, орехи, перебиваем все до однородной консистенции и влажными руками формируем шарики (шарики можно обвалять в измельченном укропе, по желанию).

Ранее диетолог Екатерина Черкасская рассказывала, как приготовить тосканский фасолевый суп с гренками.

Читайте также: Диетический форшмак: ешьте, сколько заблагорассудится, никакие калории вам не страшны

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