Война и закрытые двери: почему большинство укрытий в Полтаве остаются недоступными?

Вот уже несколько дней, после массированной атаки «шахедов» на Полтаву 22 апреля, темой № 1 для горожан является доступность защитных сооружений. Как пишут в соцсетях, не все они были открыты в момент налета, поэтому люди, прибежавшие к ним спрятаться, оказались не защищенными перед опасностью. На следующий день этот вопрос стал предметом обсуждения на заседании исполкома Полтавского горсовета. По словам в.и.о. председателя горисполкома Екатерины Ямщиковой, она «получила „миллион“ сообщений о закрытых укрытиях». Много жалоб поступило из Подольского района, где произошло больше всего попаданий. Но в целом ситуация по городу, особенно в спальных районах, похожа. По данному факту проведут служебное расследование. Балансодержатели, которые не открыли двери укрытий перед людьми, понесут ответственность. А пока что власти анонсировали проверки.

Замки на дверях убежищ — это нонсенс

Самый большой шум поднялся вокруг укрытия на территории мельзавода. Полтавчане, живущие рядом, пишут, что ворота предприятия были закрыты и туда никого не пустили. Желающих спрятаться здесь было вроде бы десятков семь.

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Журналисты интернет-издания «Мы — Полтава» после огласки все же попали в скандальное укрытие. Правда, с первого раза им это не удалось — охранник на одной из проходных их попросту не пропустил. «Когда будет тревога и когда будет разрешение от директора, тогда и приходите», — мужчина демонстративно закрыл дверь перед съемочной группой.

Тогда журналисты пошли на другую проходную, где охранник оказался более сговорчивым.

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— Я четыре раза выглядывал тогда за ворота — не было никого, — удивляется молодой охранник, приглашая корреспондентов в невзрачное укрытие.

Видеокамера фиксирует старые деревянные скамейки, сдвинутые в кучу и припорошенные пылью, что свидетельствует о том, что ими в последнее время никто не пользовался. Стены обшарпаны, тесно, какой-то строительный мусор под ногами.

Это укрытие открыто для людей

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В ходе съемки выяснилось, что руководство предприятия раздало ключи от ворот председателям ОСМД близлежащих домов. Поэтому в случае опасности они могут беспрепятственно проводить людей в укрытие. Это подтвердила одна из председателей ОСМД, но на вопрос, пользуются ли убежищем жители новостройки, ответила отрицательно. Ранее, сообщила, туда ходили жители пятиэтажек, в которых нет подвалов.

«Директору позор! С каких пор это бомбоубежище в его собственности?» — возмущаются полтавчане в комментариях.

«Я в шоке. Вы действительно считаете, что там можно находиться? А где одеяла, аптечки, еда?» — звучат претензии другого характера. Некоторые с сарказмом замечают, что лучшие укрытия в Полтаве кусты и деревья.

«Мы тоже не нашли, куда податься благодаря таким «дядям». «На Червоному шляху укрытие в монастыре вчера было закрыто наглухо». «Я с ребенком нашла по карте ближайшее укрытие в музыкальной школе. Побежали туда, а там закрыто! Пришлось бежать в АТБ», — добавляют другие свою ложку дегтя в бочку негатива.

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«Чего вы прицепились к охраннику? У него есть четкие указания и инструкция! — некоторые встали на защиту ситуации — Люди не понимают, что гражданских никто никуда пускать не будет. Укрытия принадлежат предприятиям, и они для работников».

«Надо, чтобы сторожа имели распоряжение директора, и тогда не будет возникать подобного», — предлагает еще кто-то.

Конечно, звучат обвинения в адрес городских властей: «Нет хозяина в Полтаве. Сколько времени длится война и ничего не готово для безопасности людей! Укрытие на замке — это нонсенс».

Впрочем, пишут, что на старой кондитерской фабрике укрытие было открыто (респект «Доминику»!). И еще в каком-то районе, который не указывают, также несколько укрытий всегда готовы принять желающих.

А одна из участниц обсуждения приводит пример Израиля. Воздушная тревога как-то застала ее в магазине самообслуживания дорогой косметики, и продавцы предложили посетителям пройти в комнату-укрытие. Кстати, идти надо было через зал, в котором выставлена недешевая парфюмерия…

Будет, как будет

По большому счету, каждый из нас за три года полномасштабной войны мог бы определиться с ближайшим укрытием от дома или от работы, а также на основных маршрутах передвижения. Зайти, осмотреть, уточнить важные для себя моменты.

Бомбоубежище в Полтаве

К сожалению, выбор у большинства из нас небольшой.

Готовя этот материал, я обратилась к своим знакомым с просьбой рассказать, есть ли им где спрятаться, кроме как между двумя стенами дома.

- В «спальниках» укрытий нет вообще, указателей тем более! Согласно изменениям в Закон об образовании с 1 января этого года запрещено использовать укрытия в дошкольных и заведениях среднего образования. Поэтому обозначенные на картах убежища в школах и детсадах предназначены только для участников учебно-воспитательного процесса, — говорит пан Сергей, который живет на Садах-2.

— Живу рядом с остановкой Гетмана Сагайдачного, укрытий рядом совсем нет, — сообщила одна из коллег.

- Я в центре живу. Нет укрытия! — ответила Ольга, — хотя по плану горсовета оно должно было бы быть в нашем доме. Зато в подвале нещадно воняет канализацией и периодически гуляют крысы.

В первые месяцы полномасштабки было объявлено, что нас будут пускать в подземный паркинг нового дома напротив. Но мы же можем поцарапать элитные машины незаконно обогатившихся чиновников, видимо. Поэтому этот проект свернули, не начав.

Зато, когда объявляют воздушную тревогу, в телеграм-каналах появляется сообщение с предупреждением, что надо немедленно пройти в убежища и ссылка на сайт ПОВА с перечнем укрытий. Вот думаю, куда бежать: в областную библиотеку или в краеведческий музей? Куда меня посреди ночи скорее пустят?

Да, закрытых простых укрытий в Полтаве очень много. На некоторых указаны телефоны людей, которые должны их открывать в случае опасности. Лично я плохо себе представляю эту «опцию», поскольку в состоянии стресса мы можем забыть дома телефон, можем медленно или неправильно набирать номер. И самое важное — как долго придется ждать человека с заветным ключом? Ведь тогда важна каждая минута, которая может стать фатальной. Вспомним, как 1 июня 2023 года в Киеве от обломков российской ракеты погибли три человека, в том числе мама с 9-летней дочкой, которые не смогли попасть среди ночи в укрытие в поликлинике, потому что сторож не открыл им дверь. Со старта тревоги до момента падения обломков ракеты прошло не более 15 минут…

Да, большинство из нас пренебрегает сиренами. Иначе только и сидели бы по подвалам. А работу и просто жизнь никто не отменял. Война сделала из нас фаталистов. «Будет, как будет», — говорим себе. Грустно шутим, что путин играет с нами в русскую рулетку. И только тогда, когда петух клюнет в одно место, когда начинает взрываться и гореть рядом, куда-то бежим и паникуем: негде спрятаться.

Моя подруга, которая живет в высотном доме, рядом с которым 22 апреля произошло несколько взрывов, рассказывает, что в те минуты ей показалось, что ее жилье стеклянное и после очередного удара просто рассыплется. Оставаться в нем было опасно. Она вместе с другими выбежала на улицу. Никто рядом с домом не остался — каждый старался отбежать как можно дальше, чтобы не быть приваленным обломками. К счастью, все обошлось выбитыми стеклами и снесенными балконами. Но, говорит, не припоминает, чтобы кто-то искал убежище.

Лично я знаю нескольких люде, й которые выжили благодаря тому, что не поленились ночью пойти в школьное укрытие (в свободное от образовательного процесса время они должны принимать людей с улицы). Один из них — Владислав Лещенко. Готовя репортаж с места попадания российской ракеты в пятиэтажку на Браилках в Полтаве 1 февраля этого года, я случайно встретила этого человека. Он и его семья остались без жилья, но, к счастью, живыми и невредимыми.

На бумаге одно, а в реальности другое

На самом деле оборудованные — где лучше, где хуже — простейшие укрытия в подвалах общественных помещений — это не бомбоубежища. Никто не может сказать наверняка, насколько они безопасны и спасительны.

Надежные противорадиационные убежища строили в советские времена. В свое время специалист по гражданской обороне рассказывал мне, что защитные сооружения есть на каждом предприятии области. Попробовала, было, возразить, что предприятий практически не осталось, но в ответ услышала, что (не дословно) я не владею достаточной информацией. Балансодержатели обеспечивают их сохранность и функционирование. Часть содержится за счет средств государственного и местных бюджетов — в зависимости от того, на балансе каких органов находится. На Полтавщине на начало полномасштабного вторжения все 767 защитных сооружений, к которым относятся убежища и противорадиационные укрытия, по документам были якобы готовы и ограниченно пригодны к использованию по назначению. Сейчас их значительно больше.

Одно из бомбоубежищ

Поскольку это объекты двойного назначения, то в мирное время в них находились офисы, учебные аудитории, магазины, рестораны, склады и тому подобное. А в одном, что рядом с Южным вокзалом в Полтаве, даже выращивали грибы. Каким-то объектам удалось вернуть первоначальный статус, модернизировать, а какие-то уже не пригодны к использованию.

Одна из моих знакомых, скажем, заметила, что в списке мест расположения простейших укрытий в Полтавской городской громаде до сих пор значится укрытие на территории давно заброшенной фабрики «Хімпластмас». Возможно, где-то в дебрях несуществующего предприятия оно действительно существует, но как туда попасть, никто не знает.

Одно из бомбоубежищ Полтавы на заброшенной фабрике «Хімпластмас»

Самое же реальное ближайшее укрытие, которым могут воспользоваться жители микрорайона, находится от них в добрых двух километрах, на территории Полтавского государственного аграрного университета. Я проверила: оно закрыто. Но и тревоги не было

Пройдясь по центру города — от областной военной администрации до 5-й школы — я обнаружила на этом небольшом отрезке 4 укрытия. Замок висел только на укрытии Дворца досуга «Листопад», на место нахождение которого указывают стрелки на стенах и на брусчатке. Но точно знаю, что его, когда объявляют тревогу во время концерта, открывают для зрителей. Часть зрителей всегда направляют в 5-ю школу, а часть — в университет экономки и торговли. В обоих учебных заведениях можно более-менее комфортно пересидеть опасность. Важно, что ученики имеют собственное укрытие, а люди с улицы могут воспользоваться отдельным, обустроенным в подвале. Правда, оно отапливается с помощью буржуйки, поэтому требует запаса дров. Во время последней шахедной атаки, по словам вахтерши Татьяны, в нем находилось 17 человек. На следующий день еще четверо приходили «на разведку».

Бомбоубежище, которое отапливается с помощью буржуйки и нуждается в запасе дров

Университетский охранник Андрей сообщил, что в ночь с 22 на 23 апреля в укрытии находилось не менее 75 человек, большинство из которых студенты и внутренне перемещенные лица, проживающие в общежитиях вуза.

Просторное отремонтированное укрытие с туалетом, душем, аптечкой и детским уголком доступно в Областном центре эстетического воспитания учащейся молодежи (ОЦЭВУМ). Правда, только до 21:30.

- Рядом находится «ПриватБанк». На время воздушной тревоги финансовые учреждения закрываются и посетителей просят выйти из помещения. Так, по моим наблюдениям, в укрытие никто не идет, — констатирует вахтер…

К сожалению, люди на креслах колесных не могут воспользоваться укрытиями — все они, за исключением нескольких, обустроенных за средства международных спонсоров в соответствии с требованиями безбарьерности, для них недоступны.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как полтавчане восстанавливаются от массированной атаки «шахедов».

Фото в заголовке иллюстративное. Фото Finbarr O’Reilly для The New York Times

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