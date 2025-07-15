Укрытия не для всех: кого и почему не пускают в бомбоубежища во время обстрелов, законно ли это и куда жаловаться

После одного из ракетных обстрелов россиянами Днепра разгорелся громкий скандал. Представительница ОСМД не впустила в укрытие 10-летнего мальчика, пытавшегося найти убежище во время тревоги. Об этом сообщил отец ребенка в видео, обнародованном на YouTube. «Моего сына выгнали во время тревоги. Ему не разрешили спрятаться. Вы оставили ребенка на улице во время баллистической угрозы. После взрывов сказали: „Иди“. Одного ребенка впустили, а другого выгнали», — рассказал мужчина, не скрывая эмоций. Причиной, по его словам, стало то, что мальчик не является жителем жилого комплекса, где находится укрытие. Глава ОСМД Инна Гордиева отрицает вину и называет ситуацию «заказным видео». «Я увидела мальчика, но поняла, что он не жилец нашего дома. У нас нет подвала или бомбоубежища — официальное укрытие расположено в 20 метрах, в другом доме. Поэтому я не выгнала его, а направила туда. Если бы что-то случилось, я отвечала бы за несовершеннолетнего», — объяснила Гордиева. Полиция пока не получила заявления, однако из-за общественного резонанса самостоятельно зафиксировала случай и проводит проверку. «Если укрытие имеет официальный статус, то, согласно закону, любой человек имеет право находиться там во время тревоги», — сообщила «ФАКТАМ» спикер полиции Днепра Алина Стадник.

Проблема недоступности укрытий во время атак — не редкая

В ночь на 1 июня 2023 года осколки российских ракет упали вблизи поликлиники в Деснянском районе Киева, у закрытой двери укрытия, где стояли жители. Погибли 9-летняя Виктория Ивашко, ее мама Ольга и соседка Наталья. Семья регулярно спасалась в этом укрытии.

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У этой поликлиники в Деснянском районе погибли трое киевлян

После трагедии охранника заведения Виктора Мошкина взяли под стражу. В ходе следствия он неоднократно менял показания — сначала говорил, что не услышал тревоги, потом — что не увидел людей. В конце концов суд признал его виновным в оставлении людей в опасности, что повлекло смерть трех человек. Мошкин получил четыре года лишения свободы.

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В декабре 2023 года в Святошинском районе Киева охранник школы № 40 не впустил в укрытие двух учеников — брата и сестру — из-за собаки породы мальтипу. Сослались на аллергию других учеников. Инцидент завершился увольнением охранника.

Охранник киевской школы № 40 не пустил в убежище двоих детей из-за того, что они были с собакой

В первые годы вторжения люди массово пользовались так называемым правилом двух стен. Суть — прятаться в помещении, защищенном двумя капитальными перегородками. В настоящее время спасатели отмечают, что это не гарантия спасения.

«Правило двух стен действительно может защитить в случае взрывной волны или от осколков стекла, если взрыв произошел на расстоянии. Однако при прямом попадании оно не дает никакой гарантии безопасности. Особенно опасны ситуации в панельных домах — от мощного удара они буквально складываются, в то время как монолитные конструкции обладают значительно лучшей устойчивостью, — говорит пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий. — Все мы видели недавний прилет в дом в Соломенском районе столицы. Целое крыло здания было полностью разрушено, ракета пробила даже подвальное помещение. При такой силе удара не защищает ни ванна, ни коридор, ни подвал. Даже пребывание подальше от окон не является гарантией безопасности, ведь речь идет о высокоточном вооружении. Ракеты, дроны или КАБы настолько мощные, что способны не просто пробить стену, а уничтожить целый подъезд. Если „шахед“ точно попадает в жилое здание, то может выгореть все за считанные минуты: температура при взрыве чрезвычайно высокая и погасить пламя крайне сложно».

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Самые безопасные варианты — официальные бомбоубежища, метро, подземные переходы. Но не во всех городах есть такие объекты. Жители центральной и западной Украины имеют все же больше времени с начала тревоги, чтобы найти специальное укрытие и переждать атаку.

«Исключение — баллистика, «Кинжалы», они долетают за считанные минуты, — говорит Виталий Туровцев, начальник отдела по связям со СМИ и работе с общественностью ГУ ГСЧС Украины во Львовской области. — Другая ситуация с жителями востока и севера, где тревога может прозвучать после прилета. Там люди ориентируются по звуку. Они, чтобы спастись, падают на землю, прячутся за любые бетонные сооружения, даже за бордюры на дороге. Если же тревога застала врасплох и времени искать укрытие нет, тогда воспользуйтесь уже хотя бы правилом «двух стен».

Укрытия в Украине: что говорит закон и имеют ли право не впустить в бомбоубежище?

История с доступом в укрытия на самом деле имеет четкую юридическую основу, объясняет адвокат Роман Кричко.

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«Согласно статье 8 Закона Украины „О правовом режиме военного положения“, именно военные администрации определяют порядок использования сооружений гражданской защиты. Этот порядок распространяется на все укрытия — государственные, коммунальные и частные. Он должен регламентировать доступ, содержание и эксплуатацию укрытий, включая круглосуточную и беспрепятственную доступность во время тревоги. А также предусматривает ответственность владельца или балансодержателя за их состояние», — говорит Кричко в комментарии «ФАКТАМ».

Адвокат отмечает, что не каждое помещение автоматически является укрытием. Подвал многоэтажки, если он не внесен в фонд защитных сооружений, не подпадает под закон. В таком случае владелец или балансодержатель вправе самостоятельно решать, кого впускать.

Но если помещение юридически оформлено как укрытие, то не впустить человека во время тревоги не имеют права. И если это приведет к серьезным последствиям, то наступает административная или даже уголовная ответственность.

На вопрос, имеют ли право не пускать в укрытие с животным, Роман Кричко ответил: «Согласно действующим нормам — формально да. Согласно „Порядку заполнения и пребывания в сооружениях фонда гражданской защиты“, принятому еще в 2018 году, в укрытия запрещено заходить с животными. Следовательно, не пустить кота или собаку имеют право».

Но, объясняет адвокат, после начала полномасштабного вторжения часть правил утратила актуальность. К примеру, «Укрзалізниця» упростила правила перевозки животных — нужны только ветпаспорт и переноска. Пребывание с любимцами в укрытиях не предусматривает никакой юридической ответственности.

Более того, в законодательстве существует понятие «крайняя необходимость».

«Даже если формально нарушена норма, лицо действовало для устранения опасности. Потому привлечения к ответственности не будет. В подобной ситуации лучше заранее договориться с охранниками — например, об отдельном месте для животных», — советует Кричко.

А если человека не пускают с животным, вызывайте полицию. Статья 135 УК Украины предусматривает ответственность за сознательное оставление без помощи человека, находящегося в опасном для жизни состоянии.

Отметим, что с 2025 года вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие повышенную ответственность за нарушение правил содержания укрытий. За недопуск граждан в укрытие предусмотрен штраф в размере 1700−3400 гривен, за нарушение требований к содержанию защитных сооружений — 2250−5100 гривен. За повторное нарушение — штраф от 5100 до 8500 гривен. Кроме того, статья 270−2 УКУ предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, если из-за таких нарушений человек получает травмы средней тяжести или тяжкие телесные повреждения, или погибает.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что украинцам официально разрешили брать домашних животных в укрытие во время тревоги, но есть условия.

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