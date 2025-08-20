Запеченный лосось, который тает во рту: секрет приготовления от Василия Мишлена

Фудблогер Василий «Мишлен», ранее рассказывавший, как приготовить пасту с лососем, поделился с подписчиками секретами пригогтовления запеченого лосося, который получается максимально сочным и нежным.

«Секрет прост — готовим его не при 180 °C, как обычно, а при низкой температуре, когда белок сворачивается медленно и рыба остаётся тающей во рту», — пишет он на своей страрничке в соцсетях и рекомендует делать на филе рыбы надрезы через каждый сантиметр до самой кожи, чтобы маринад проникал глубже, а запекание шло равномернее.

Ингредиенты: Филе лосося. Для маринада: Соевый соус — 4 ст. л.;

Мед — 2 ст. л.;

Тахини — 1 ст. л.;

Чеснок — 2 зубчика;

Имбирь и устричный соус — по 1 ч. л.;

Цедра апельсина — 1 ч. л.;

Капля кунжутного масла — по желанию.

Приготовление: Смешать все ингредиенты для маринада.

Обмазать маринадом рыбу, втирая его в каждый надрез.

Запекать в духовке сначала при 80 °C и приоткрытой дверце в течение часа.

Уменьшить температуру до 60 °C и готовить еще 20 минут.

«И вот результат: сочнейший лосось, который легко разделяется на лепестки, остаётся нежным внутри и буквально тает во рту. Подаём с кунжутом, зелёным луком или луком-сибулет. Для яркости можно украсить апельсином, лепестками и ростками гороха — и вообще декорировать по желанию», — добавляет фудблогер.

Ранее Василий «Мишлен» предложил рецепт лазаньи, но не классический, а альтернативный, — с баклажанами.

