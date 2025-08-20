- 20.08 22:01 Как есть это популярное блюдо грузинской кухни: все гораздо проще, чем вы думаете
Запеченный лосось, который тает во рту: секрет приготовления от Василия Мишлена
Фудблогер Василий «Мишлен», ранее рассказывавший, как приготовить пасту с лососем, поделился с подписчиками секретами пригогтовления запеченого лосося, который получается максимально сочным и нежным.
«Секрет прост — готовим его не при 180 °C, как обычно, а при низкой температуре, когда белок сворачивается медленно и рыба остаётся тающей во рту», — пишет он на своей страрничке в соцсетях и рекомендует делать на филе рыбы надрезы через каждый сантиметр до самой кожи, чтобы маринад проникал глубже, а запекание шло равномернее.
Ингредиенты:
- Филе лосося.
Для маринада:
- Соевый соус — 4 ст. л.;
- Мед — 2 ст. л.;
- Тахини — 1 ст. л.;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Имбирь и устричный соус — по 1 ч. л.;
- Цедра апельсина — 1 ч. л.;
- Капля кунжутного масла — по желанию.
Приготовление:
- Смешать все ингредиенты для маринада.
- Обмазать маринадом рыбу, втирая его в каждый надрез.
- Запекать в духовке сначала при 80 °C и приоткрытой дверце в течение часа.
- Уменьшить температуру до 60 °C и готовить еще 20 минут.
«И вот результат: сочнейший лосось, который легко разделяется на лепестки, остаётся нежным внутри и буквально тает во рту. Подаём с кунжутом, зелёным луком или луком-сибулет. Для яркости можно украсить апельсином, лепестками и ростками гороха — и вообще декорировать по желанию», — добавляет фудблогер.
