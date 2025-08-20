41.07 / 41.58 47.96 / 48.55
Книга рецептов

Запеченный лосось, который тает во рту: секрет приготовления от Василия Мишлена

15:49 20 августа 2025
Рецепт запеченного лосося от Василия Мишлена. Фото - скриншот

Фудблогер Василий «Мишлен», ранее рассказывавший, как приготовить пасту с лососем, поделился с подписчиками секретами пригогтовления запеченого лосося, который получается максимально сочным и нежным.

«Секрет прост — готовим его не при 180 °C, как обычно, а при низкой температуре, когда белок сворачивается медленно и рыба остаётся тающей во рту», — пишет он на своей страрничке в соцсетях и рекомендует делать на филе рыбы надрезы через каждый сантиметр до самой кожи, чтобы маринад проникал глубже, а запекание шло равномернее.

Ингредиенты:

  • Филе лосося.

Для маринада:

  • Соевый соус — 4 ст. л.;
  • Мед — 2 ст. л.;
  • Тахини — 1 ст. л.;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Имбирь и устричный соус — по 1 ч. л.;
  • Цедра апельсина — 1 ч. л.;
  • Капля кунжутного масла — по желанию.

Читайте также: Важная формула от Александра Огородника: как засолить красную рыбу и не испортить ее

Приготовление:

  • Смешать все ингредиенты для маринада.
  • Обмазать маринадом рыбу, втирая его в каждый надрез.
  • Запекать в духовке сначала при 80 °C и приоткрытой дверце в течение часа.
  • Уменьшить температуру до 60 °C и готовить еще 20 минут.

«И вот результат: сочнейший лосось, который легко разделяется на лепестки, остаётся нежным внутри и буквально тает во рту. Подаём с кунжутом, зелёным луком или луком-сибулет. Для яркости можно украсить апельсином, лепестками и ростками гороха — и вообще декорировать по желанию», — добавляет фудблогер.

Ранее Василий «Мишлен» предложил рецепт лазаньи, но не классический, а альтернативный, — с баклажанами.

Фото — скриншот

130

