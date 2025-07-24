«Туристу отказали в посадке на самолет, потому что на первую страницу паспорта был пролит кофе», — эксперт по туризму Марина Билоножко

«Случается, что человек приобрел билеты на один загранпаспорт, а в дорогу взял другой. Будьте внимательны!»

— Марина, в прошлый раз вы рассказали, что срок действия загранпаспорта для въезда в некоторые страны должен быть не менее шести месяцев, что для многих читателей стало настоящей неожиданностью. А с какими еще проблемами относительно документов могут столкнуться люди, отправляясь в путь?

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— Документы должны быть не повреждены. Потому что если паспорт надорван или испачкан, то пассажиру могут отказать в посадке на самолет, поезд или автобус. Я знаю случай, когда туристу отказали в посадке на самолет, потому что на первую страницу паспорта был пролит кофе. Деньги за билеты и отель никто не вернул.

— Грустная история.

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— В случае, если документ испачкан или поврежден, его могут признать недействительным. Значит, его надо срочно менять. Многие туристы имеют два загранпаспорта. Случается, что человек приобрел билеты на один, а в дорогу взял другой. Конечно, путешествие не состоялось. Так что всегда будьте очень внимательны!

Была и такая ситуация, когда женщина вышла замуж и сменила фамилию, но паспорт у нее оставался на девичьей фамилии. Пересечь границу с ним она не смогла. Если путешествуете с ребенком, стоит учитывать, что на границе заламинированное свидетельство о рождении могут не принять. Значит, может понадобиться подтверждение нотариуса, что этот документ действителен. Конечно, свидетельство о рождении должно быть без пятен и неповрежденным.

Чтобы избежать неприятностей во время путешествия, стоит прислушаться к советам опытных специалистов туристической отрасли

«Даже игрушечное оружие запрещено для перевозки в ручной клади»

— Какие еще «сюрпризы» могут ждать пассажиров в аэропорту?

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— На регулярных рейсах есть такое понятие «овербукинг». Это когда авиакомпания продает больше билетов, чем мест в самолете. Тогда вас могут не посадить на рейс даже с подтвержденным билетом. Однако не надо паниковать, вам либо дадут компенсацию стоимости билета, либо предложат улететь другим рейсом. И еще совет: если вы прошли в аэропорту регистрацию и, гуляя по магазинам, думаете, что самолет вас в случае опоздания подождет, то это не так. Все самолеты имеют свою полосу, и через определенное время ее занимает другой самолет. Так что рассчитывайте время.

— Сейчас, в летний период, многие матери стремятся хоть на неделю повезти ребенка на море или показать достопримечательности истории и архитектуры за границей. Какие непредвиденные ситуации могут возникнуть в путешествии и как их избежать?



— Тур от оператора включает обязательное страхование. А вот экскурсии, которые предлагаются прямо на улице, хоть порой и дешевле, брать не рекомендую. Они, как правило, не включают страховку. Нередко на сафари, водных аттракционах и парашютных развлечениях случаются даже трагические случаи. Так что не стоит рисковать жизнью и здоровьем.

— Что надо знать тем, кто планирует путешествовать с домашними питомцами?

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— У каждой авиакомпании свои правила. Есть такие, которые разрешают перевозить домашних питомцев, а есть такие, что — нет. Проверяйте правила перевозки животных непосредственно на сайте авиакомпании. При перевозке надо учитывать немало нюансов. Животное должно иметь специальный международный паспорт, быть вакцинировано. Также понадобится специальная переноска. Существуют ограничения по весу животных и их количеству — например, двух котиков могут не взять.

— Какие предметы нельзя перевозить в ручной клади?

— С их списком можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Это и острые предметы — например, ножницы, и определенные объемы жидкостей (например, парфюма), и некоторые лекарства… Как бы вы ни просили, вам не позволят их перевозить, заберут — и все. Если вы не согласны, вам откажут в посадке на самолет. Даже игрушечное оружие запрещено для перевозки в ручной клади, поскольку оно может вызвать панику на борту самолета. Знаю случай, когда маленький мальчик летел с мамой и ему не разрешили брать с собой на борт игрушечный пистолет. У ребенка была истерика, но правила есть правила.

Отправляясь в путешествие, будьте внимательны к состоянию документов и внимательно читайте информацию, адресованную пассажирам на сайте авиакомпании

«Моя цель — не просто организовывать путешествия, а дарить людям счастливые воспоминания на всю жизнь»

— Вспоминаю, как когда-то потерялся мой багаж. Это ситуация, мягко говоря, не из приятных. А можно ли как-то избежать этого?

— Чемодан надо идентифицировать наклейкой или яркими лентами, чтобы его не перепутали со своим другие пассажиры. Ведь часто чемоданы похожи. И другой пассажир, торопясь, может принять его за свой. Однако я бы не советовала особо привлекать внимание к своему багажу. Слишком дорогой чемодан может приманивать воров. Если ваш багаж ценный, стоит приобрести специальный электронный трекер, который позволяет отслеживать местонахождение багажа через смартфон. Такой чип нужно положить внутрь багажа. Важно проверить, чтобы в трекере была новая батарейка.

— Должен ли туристический агент быть на связи с туристами круглосуточно?

— В Украине путешественники именно такого сервиса и ожидают, хотя в Европе этого обычно нет. Мои коллеги, которые во время войны выехали за границу и там работают в туристической отрасли, рассказывали мне, что туристы не знают личного номера агента, звонят на номер туристического агентства в рамках рабочего дня или же на телефоны горячей линии. Лично же я стараюсь постоянно быть на связи с людьми. Ведь ситуации случаются разные. Например, были случаи, когда туриста не было в списках на регистрацию, когда происходит смена рейса, когда утерян багаж… Работа с людьми всегда очень ответственная. Но мне она нравится.

— Марина, какое ваше профессиональное кредо?

— Моя цель — не просто организовывать путешествия, а дарить людям счастливые воспоминания на всю жизнь.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что путешествия очень важны для психического восстановления и перезагрузки.

Фото из альбома Марины Билоножко

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