Галина Передерий — специалист в сфере визовых услуг. Кроме того, с первых дней войны она помогает людям находить возможности за пределами Украины. Без лишнего шума, с огромной эмпатией и верой в силу маленьких шагов. Как сегодня получить визу, какие есть секреты, чтобы это удалось сделать с первого раза, и какие страны чаще всего отказывают украинцам, эксперт Галина Передерий рассказала «ФАКТАМ».

«Большинство просто не понимает визовых процессов, логики принятия решений, а также нюансов, которые видит консул»

— Почему вы выбрали именно визовую сферу? Как вы пришли к этой профессии и что держит вас в ней до сих пор?

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— Моя мечта — увидеть океан и свободно владеть английским — возникла еще в подростковом возрасте. В 2006 году, как только я узнала о программе Work and Travel, сразу поняла: это мой шанс. Я была первой среди знакомых, кто решился поехать. Мне было всего 18. Первую визу получила благодаря агентству, но моральной поддержки почти не было. Никто не верил в меня, кроме мамы, — именно она пошла со мной подписывать контракт. Я ей очень благодарна за эту веру.

Это путешествие изменило меня навсегда. Не боялась, не сомневалась, не думала, что кто-то меня обманет. Я просто поехала — и это стало точкой невозврата. Конечно, программа Work and Travel доступна только студентам. Но что делать, если ты не студент? И тут началась моя подлинная история: поиски возможностей, работа над собой, новые страны, новые горизонты. Я не остановилась, потому что путешествия — моя страсть. Сегодня продолжаю путешествовать и помогать другим открывать мир. Хочу показать: визы, международный опыт, жизнь за границей — это не только для бизнесменов. Это для каждого, у кого есть мечта и кто готов сделать первый шаг.

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— С какими ошибками обращаются украинцы, которые хотят получить визу? Почему, по вашему мнению, людям чаще всего отказывают?

— Наши люди почему-то решили, что могут всё делать самостоятельно. И я искренне понимаю это желание: мы привыкли рассчитывать на себя, особенно в условиях нестабильности. Но дело в том, что большинство просто не понимает визовых процессов, логики принятия решений, а также нюансов, которые видит консул. Наиболее частые ошибки — плохо подготовленные анкеты, противоречивая или неполная информация, отсутствие стратегии подачи. Люди часто не умеют правильно объяснить цель поездки или предоставить документы, подтверждающие связь с Родиной. А еще идут на собеседование не готовыми, потому что не понимают, что именно оценивает офицер. На самом деле консул не хочет кому-то «насолить». Его задача — оценить риски нелегальной иммиграции. Поэтому, даже если у вас чистые намерения, но подача выглядит нелогичной или сомнительной, вы получите отказ. Именно поэтому я помогаю людям грамотно подготовиться: анализирую ситуацию, подбираю правильную визу, сопровождаю на каждом этапе. И самое главное — честно говорю, если шансов мало. Потому что визы — это не лотерея, это о подготовке, доверии и правильной подаче.

— Какие страны чаще всего отказывают украинцам в визах и какие основные причины отказов?

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— Чаще отказывают США, Канада, Великобритания, а также некоторые страны Азии — например, Южная Корея или Япония. Все эти страны имеют высокие требования к документам и очень строго оценивают миграционные риски. Основные причины отказов — это неуверенность в возвращении домой. Если человек не имеет стабильного дохода, работы, собственности или семейных связей в Украине, это сигнал, что он может остаться нелегально.

Плохо подготовлен пакет документов. Люди часто недооценивают этот момент. К примеру, отсутствие убедительного маршрута, неточности в финансах, сомнительные письма-приглашения. Негативная визовая история или ее полное отсутствие. Если до этого были отказы или человек никогда не путешествовал, это вызывает больше вопросов. Нереалистичная цель поездки. К примеру, 22-летняя девушка без работы подается на трехнедельную туристическую поездку в Нью-Йорк с бюджетом в $ 1000. Это вызывает сомнения. Поэтому я всегда говорю: каждая виза — это о доверии. И ее нужно заслужить документами, логикой и честностью.

"Я помогаю людям грамотно подготовиться: анализирую ситуацию, подбираю правильную визу, сопровождаю на каждом этапе. И самое главное - честно говорю, если шансов мало", - рассказывает Галина Передерий

— С какими странами сложнее всего работать с точки зрения визового процесса — бюрократия, сроки, требования?

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— США, Канада, Великобритания и Швейцария — это четыре гиганта бюрократии, с которыми труднее всего. США — потому что там сложный процесс, длинные анкеты, собеседование, уплата сбора без гарантии результата. И ждать часто приходится неделями, а то и месяцами. Канада — это бесконечный список документов и очень тщательная проверка даже мельчайших деталей. Часто они сами не объясняют, почему отказали. Великобритания очень формализована. Например, один неправильный файл или несоответствие даты — и всё дело зависнет.

«Мир открылся для украинцев, и это нужно использовать»

— Какая сейчас ситуация с американскими визами для украинцев — стало легче или сложнее получить их во время войны?

— Это один из самых частых вопросов, который я слышу. И ответ сложный: стало и проще, и труднее одновременно. С одной стороны, после начала полномасштабной войны США открыли больше визовых слотов для украинцев в европейских посольствах. Появились дополнительные возможности, например, для временной защиты или гуманитарного въезда. Это большой плюс.

С другой стороны, сам процесс остался сложным, а иногда даже усложнился. Из-за перегрузки посольств, высокого спроса, нехватки «свободных окон» люди ждут по несколько месяцев. Особенно в Праге, Варшаве, Франкфурте. Также в условиях войны сложнее показать «связь с Родиной», что очень важно для американской визы. Поскольку у многих разрушено жилье, потерянная работа или семья уехала за границу. Но я точно знаю: если ты искренне рассказываешь свою историю, готовишь документы с умом, тебя услышат.

— Какие типы виз сейчас самые популярные среди украинцев — туристические, студенческие, рабочие? Есть новые тренды?

— В 2022—2023 годах наибольший спрос имели гуманитарные и временные визы — по очевидным причинам. Люди искали безопасность. Но сейчас тренды поменялись. Самые популярные визы сегодня — туристические (особенно в США). Люди возвращаются к путешествиям, хотят почувствовать жизнь, свободно вздохнуть.

Студенческие. Много молодежи выезжает на учебу. Образование теперь стало не только о дипломе, но и о шансе строить новую жизнь. Рабочие и фриланс/nomad-визы. Появился большой интерес к «визам цифрового кочевника». Это новый тренд — люди хотят быть мобильными, жить в разных странах и работать онлайн. Культурные и волонтерские программы. Многие молодые люди приобщаются к обменам, стажировкам, художественным проектам за рубежом. Мир открылся для украинцев, и это нужно использовать. Я всегда говорю: не бойтесь подаваться. Но делайте это хорошо. Потому что виза — это не просто бумажка. Это о вашем пути, вашей истории, вашем достоинстве.

«Дети больше не вернулись к себе домой»

— Галина, где именно вас застала полномасштабная война? Каковы ваши первые действия и мысли в тот момент?

— Война застала нас в Украине, дома. В тот вечер мы, как обычно, отвели детей на танцы. Помню очень странную тишину на улицах, напряжение в воздухе — будто что-то должно было произойти. Вечер был тихим, но мы проснулись уже в совершенно другой реальности. Первые эмоции — это растерянность. Шок, страх, непонимание, что делать дальше. Быстро собрали вещи, обсудили все с семьями и решили ехать в направлении границы. Дети больше не вернулись к себе домой. Три дня мы преодолевали путь — это были изнурительные, тревожные, долгие часы. Но, знаете, когда у тебя есть визы, открывающие возможности документы, это уже другой уровень безопасности. Это не гарантия покоя, но шанс. И в тот момент это было самое главное — знать, что есть двери, которые можно открыть, и страны, которые тебя примут.

— Ваша профессиональная жизнь изменилась с началом войны? Были случаи, когда вы помогали украинцам с визами бесплатно или консультировали о выезде в сложных обстоятельствах?

— Да, с началом войны моя профессиональная жизнь очень изменилась. После шока я поняла, что должна действовать. Начала активно вести блог, чтобы делиться полезной информацией для украинцев, искавших пути эвакуации или возможности выезда за границу. Мы обновили сайт, адаптировали услуги под новые реалии, активно посещали круизные лайнеры, чтобы поддержать украинцев в поисках работы за пределами страны. В течение почти года я бесплатно помогала с оформлением виз и документов, особенно тем, кто оказался в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Проводила прямые эфиры, отвечала на вопросы, делилась советами и опытом, собирала средства на лечение раненых. Для меня это был вопрос не только профессиональной обязанности, но и человеческой ответственности. Я до сих пор продолжаю информировать и поддерживать тех, кто нуждается в помощи. Также я волонтер в церкви, активно участвую в жизни громады моего города. Мы организовываем поддержку для новоприбывших, помогаем с адаптацией, иногда с жильем, документами или просто с тем, чтобы люди не чувствовали себя одинокими. Я сама прошла через серьезные испытания — болезнь, войну, эмиграцию — и хорошо знаю, как важно, чтобы рядом был кто-то, кто просто скажет: «Я с тобой». Открыто говорю об Украине, делюсь нашей культурой, нашей силой и горжусь тем, что украинка.

— Вы сами много путешествовали. Какие страны больше всего поразили и почему?

— Да, я очень много путешествую — и каждая поездка оставляет свой след. Но если говорить о самых ярких впечатлениях, то это точно США, Италия, Исландия и Япония.

США — потому что это была первая страна, куда я поехала. Для меня это была другая планета: другие люди, менталитет, культура. Там впервые почувствовала свободу и самостоятельность — это незабываемо. Италия — за невероятную энергетику. Там в воздухе — красота, жизнь, эмоции. Люди живут со страстью, и это меня вдохновляет. Я очень люблю итальянский язык — он звучит, как песня. Исландия — это просто магия. Природа, которая меняет тебя изнутри. После этой поездки я научилась замедляться, слушать себя, ценить тишину. А Япония — это дисциплина, уважение, гармония. Там впервые увидела, как все устроено до мельчайших деталей. Истинный урок эстетики и порядка. Культура, которая побуждает задуматься о своем отношении к жизни.

«Люди в разных странах подходили, благодарили, обнимали, предлагали помощь»

— Сталкивались ли вы с дискриминацией как украинка за границей?

— Нет, с прямой дискриминацией — никогда. Наоборот, с началом полномасштабной войны я заметила волну поддержки. Люди в разных странах подходили, благодарили, обнимали, предлагали помощь. Но был один момент в 2022 году, когда по возвращении из круиза я осталась в Германии без жилья. Попала в центр для беженцев и оказалась в очень уязвимом положении. Было тяжело — эмоционально и морально. Там я почувствовала, как легко утратить стабильность и как важно сохранять достоинство. Этот опыт научил меня еще больше сочувствовать людям, вынужденным начинать с нуля. Он закалил меня и сделал еще сильнее.

С прямой дискриминацией как украинка я за границей не сталкивалась никогда", - говорит Галина Передерий

— Что помогает вам держаться в сложные времена? Есть какие-то собственные рецепты психологической стойкости?

— В самые тяжелые моменты меня спасают вера, мама и служение другим. Вера дает мне смысл и покой. Мама — моя опора, я ей безгранично благодарна за любовь, поддержку и мудрость. А когда я помогаю другим, я будто сама исцеляюсь. Видишь: не ты одна страдаешь и твоя помощь важна. Еще я много пишу — это моя терапия. И стараюсь быть в гармонии с телом: свежий воздух, прогулки, хорошая еда. Простое, но работает.

— О чем вы мечтаете сейчас?

— Мечтаю, чтобы закончилась война. Это первое и самое важное. А еще мечтаю создать простор, где украинцы со всего мира смогут находить поддержку, вдохновение и возможности. Мне хочется делиться опытом, показывать: нет ничего невозможного, если ты веришь в себя. И о личном — мечтаю о доме возле океана, где будет много света, музыки и любви. И чтобы там всегда было место для ищущих себя. Потому что мы все в пути.

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