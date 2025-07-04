«Многие страны требуют, чтобы загранпаспорт был действителен не менее полугода до истечения срока», — эксперт по туризму Марина Билоножко

Поездки за границу требуют учета большого количества нюансов, которые касаются и документов, и багажа, и трансфера, и гостиничного сервиса. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, следует прислушаться к советам специалистов. А ситуации могут быть разнообразные: опоздание на самолет, перенос рейса на другое время, потеря багажа… Главное во всех этих случаях — не паниковать, а набраться терпения для решения проблемы. В интервью «ФАКТАМ» эксперт по туризму, туристический агент из певческой семьи Марина Билоножко поделилась рекомендациями, которые помогут читателям чувствовать себя в поездках уверенно и комфортно.

«Прежде чем планировать путешествие, проверьте срок действия загранпаспорта»

— Марина, какие вопросы обычно вам задают люди, собирающиеся в путешествие?

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— Вопросов немало, и они разные. Один из самых распространенных: как организовать трансфер в аэропорт. Обычно туристический агент помогает советами, но организация трансфера не входит в его обязанности. Организовывать трансфер турагенты не берутся по причине того, что рейсы могут переносить, а деньги за запланированный трансфер частные компании не возвращают. Поэтому ответственность за себя должна брать путешественник. Выезжать нужно пораньше, ведь иногда время пересечения границы может длиться шесть часов и даже больше. Сколько нужно иметь времени в запасе, никто сказать не может. Для гарантии лучше выезжать за день, переночевать в отеле и тогда уже лететь. Ведь если человек опоздал на самолет, билет сгорает и нужно покупать другой. Кроме того, теряется один день отдыха, если это тур.

— Какие нюансы с документами должны учитывать путешественники?

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— Родителям следует знать, что заламинированные свидетельства о рождении детей на границе могут не принимать. Поэтому советую взять подтверждение у нотариуса, что этот документ действителен. Также нужно иметь в виду, что многие страны имеют требование, чтобы загранпаспорт путешественника был действителен не менее полугода до истечения срока. В частности, такие правила выезда в Египет, Турцию, ОАЭ, Таиланд… В Албанию, Черногорию, страны Шенгенской зоны срок действия паспорта должен быть не менее трех месяцев. Так что прежде чем планировать путешествие, проверьте срок действия загранпаспорта.

— Что делать, если паспорт в дороге потерялся?

— При потере паспорта нужно обратиться в посольство или консульство Украины в той стране, где вы находитесь. Необходимо подать заявление на получение временного удостоверения личности для возвращения в Украину (так называемый «сертификат на возвращение»). Советую перед поездкой сделать ксерокопию паспорта и взять ее с собой. В такой ситуации она необходима. Иногда путешественники теряют телефон. В этом случае следует обратиться в полицию. Если поездка организована туроператором, то контактируйте для решения проблем с сопровождающей компанией.

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Отправляясь за границу, тщательно продумайте все нюансы путешествия (фото из альбома Марины Билоножко)

«Советую пометить чемодан яркой лентой или наклейкой»

— Что делать, если телефон неожиданно перестал работать?

— Всегда советую иметь распечатанный пакет документов с собой, чтобы была вся информация о рейсе и времени вылета.

— Как не запутаться в большом аэропорту?

— Заранее нужно убедиться относительно расположения терминала и гейтов вылета. Это очень важно, ведь в некоторых аэропортах есть несколько огромных терминалов. Всегда следите за информацией на табло: гейты могут изменить буквально перед посадкой. И не стесняйтесь спрашивать работников, как найти свой выход на посадку.

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— А как избежать в дороге неприятностей с багажом? Иногда он теряется, иногда из чемодана пропадают вещи…

— Рекомендую защитить багаж в аэропорту пленкой. Это уменьшит риск того, что могут украсть из чемодана вещи. Не стоит перевозить в нем то, что для вас особенно ценно. Обязательно проверяйте свое имя и фамилию на бирке, которую вам наклеили на багаж. Ведь чемоданы могут быть очень похожими, и часто пассажиры по ошибке берут не свой багаж. Чтобы избежать таких ситуаций, пометьте чемодан яркой лентой или наклейкой, чтобы его было легко идентифицировать.

Отправляясь за границу, позаботьтесь о том, чтобы поездка была комфортной. Следует учесть при этом советы эксперта по туризму Марины Билоножко (фото из альбома Марины Билоножко)

«Заселение в отель обычно происходит после 14:00 или 15:00»

— Что делать, если багаж потерялся?

— Нужно немедленно обратиться в службу розыска багажа (Lost and Found/Baggage Services) той авиакомпании, которой вы летели. Если багаж потерян авиакомпанией, то они обычно выплачивают компенсацию. Для получения компенсации необходимо оформить заявление о потере багажа в аэропорту, сохранить при этом все документы: посадочный талон и багажную бирку. Через 21 день, если багаж не найден, он официально считается утраченным. В таком случае следует подать в авиакомпанию письменное заявление о компенсации.

— А что посоветуете иметь в ручной клади на случай, когда багаж потеряется?

— Все, без чего не можете обойтись. В частности, очень важно взять необходимые лекарства. Если едете на море, положите в ручную кладь купальник. Конечно, в ручной клади, а не в чемодане, перевозятся документы, деньги, ценные украшения.

— Какие вопросы чаще всего задают вам туристы относительно гостиниц?

— Типичный вопрос: «Почему нас не поселяют, когда мы прилетели?» Людей можно понять, они устали в дороге, хочется сразу же зайти в номер и отдыхать. Никому не хочется ждать. Однако нужно знать, что заселение в гостиницу (Check-in) обычно происходит после 14:00 или 15:00. Если вы приезжаете раньше, можно оставить вещи в камере хранения или уточнить возможность раннего заселения (иногда за дополнительную плату). Время выселения из отеля (Check-out) обычно происходит до 11:00 или 12:00. Позднее выселение (late check-out) возможно, но надо это согласовывать заранее.

— Как сделать путешествие автобусом максимально комфортным?

— Одевайтесь в дорогу удобно в соответствии с погодой. Скачайте фильм или сериал, чтобы не скучать. Следует взять для удобства подушку под голову.

— Как сделать долгое ожидание в аэропорту комфортным и не изнурительным?

— В каждом аэропорту есть зоны отдыха с креслами и розетками. Если в аэропорту есть бизнес-лаунж, можно купить туда вход (даже если вы летите не бизнес-классом). Там действительно комфортно, тихо, всегда есть WI-FI.

Ранее о том, как сейчас получить визу, какие есть секреты, чтобы это удалось с первого раза, и какие страны чаще всего отказывают украинцам, «ФАКТАМ» рассказала эксперт Галина Передерий.

Фото из альбома Марины Билоножко

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