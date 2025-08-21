Фонд Андрея Матюхи объединил усилия с Укренерго ради безопасности ремонтников

Фонд Андрея Матюхи присоединился к проекту «Защита ремонтников Укренерго». Организаторы планируют подготовить сотрудников компании к экстренным ситуациям и обучить их действиям, которые могут спасти жизнь. Для этого проведут 75 тренингов.

С начала войны украинские энергетики работают под постоянным огнем. С 2022 года враг совершил более 30 массированных обстрелов. Повреждено свыше 63 тысяч объектов. Страшная статистика на этом не заканчивается. С первых дней полномасштабного вторжения погибло 160 энергетиков. Среди них — 13 сотрудников «Укренерго», которые погибли прямо на рабочем месте. Более 300 специалистов получили серьезные ранения.

Эта работа опасна, ведь выход на линии или подстанции всегда связан с риском. Базовые знания первой помощи необходимы каждому, кто работает в этой сфере.

1500 участников программы получат новые навыки благодаря Фонду Андрея Матюхи

Энергетики отработают действия, которые станут необходимыми в критической ситуации: от наложения жгута до сердечно-легочной реанимации. После завершения все получат сертификаты.

«Для меня энергетики — настоящие герои тыла. Они работают там, где другим страшно даже стоять. Поэтому я хочу, чтобы у этих людей были знания, которые могут спасти жизнь. Именно этим объясняется наша поддержка», — говорит Андрей Матюха.

Фонд Андрея Матюхи продолжает реализовывать свои системные проекты. В 2025 году он уже помог «Охматдету» с оборудованием и поддержал арт-инсталляцию «Origami for Ukraine», которая направляет собранные средства на помощь украинским военным.

