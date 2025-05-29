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Фонд Андрея Матюхи поддержал благотворительную инициативу для детей-сирот в Житомире
В мае на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского прошел благотворительный аукцион, целью которого был сбор средств на строительство современного футбольного поля для детей-сирот Житомирского дома ребенка. Мероприятие организовано при участии Фонда Андрея Матюхи, футбольного клуба «Динамо», Сборной журналистов Украины и Информационного агентства «Центр новостей».
Фонд Андрея Матюхи помог организовать ценные лоты для аукциона и трансляцию мероприятия для меценатов. Благодаря этой инициативе более 6 тысяч детей области смогут заниматься спортом на новом поле.
Социальные проекты фонда Матюхи Андрея Валерьевича
Фонд продолжает реализовывать проекты в сферах спорта, медицины и образования. Помимо участия в благотворительных мероприятиях, организация работает над развитием инклюзивных спортивных площадок и поддержкой ветеранов. Также фонд участвует в инициативах по укреплению обороноспособности страны.
Среди лотов, представленных на аукционе, были футболки и мячи с автографами известных украинских спортсменов, включая Александра Зинченко, Илью Забарного и Андрея Шевченко, а также боксерские перчатки, кроссовки и коллекционная монета. Эти вещи стали символом объединения спорта и благотворительности ради создания инклюзивного пространства для детей.
Фонд Андрея Матюхи подчеркивает, что благотворительная деятельность является частью долгосрочной стратегии поддержки украинских громад.26
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