Подписан закон об отпусках для военных: сколько дней гарантированно смогут отдохнуть защитники Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о гарантированных отпусках для украинских военных (регистрационный номер 13235). Соответствующая информация содержится в карточке законопроекта.

«21.08.2025 — возвращен с подписью от Президента Украины», — указано в карточке законопроекта.

«Сегодня Президент подписал закон, предоставляющий военнослужащим право на гарантированный отпуск на 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска, остальные 15 дней предоставляются в зависимости от возможностей в подразделении», — сообщил заместитель руководителя Офиса Президента полковник Павел Палиса.

Также он добавил, что контрактники 18−24, не имеющие высшего образования и обучающиеся, теперь будут иметь право на отпуск на сдачу экзаменов.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Как писали «ФАКТЫ», недавно президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет.

