Военные руководители Соединенных Штатов и ряда европейских стран завершили разработку военных вариантов по Украине, пишет Reuters.
«Эти варианты будут представлены соответствующим советникам по национальной безопасности каждой страны для надлежащего рассмотрения в текущих дипломатических усилиях», — говорится в заявлении военных США.
Встречи между начальниками оборонных ведомств США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Украины состоялись на днях в Вашингтоне, округ Колумбия.
Украина и ее европейские союзники были поддержаны обещанием Трампа во время саммита в Вашингтоне о гарантиях безопасности для Киева, но многие вопросы остаются без ответа.
Официальные лица предупредили, что американским и европейским планировщикам понадобится время, чтобы определить, что будет целесообразно как в военном смысле, так и приемлемо для кремля. Одним из вариантов была отправка европейских войск в Украину, но с возложением на Соединенные Штаты ответственности за их командование и управление, сообщили источники Reuters.
Министерство иностранных дел россии исключило развертывание войск из стран НАТО для содействия заключению мирного соглашения.
Дональд Трамп публично исключил развертывание американских войск в Украине, но все же, похоже, оставил «дверь открытой» для другого военного участия США.
Воздушная поддержка США может осуществляться различными способами, включая предоставление Украине большего количества систем противовоздушной обороны и обеспечение бесполетной зоны с помощью американских истребителей.
Однако, как ранее сообщали «ФАКТЫ», по мнению эксперта, из этого может получиться та же история, что и с Будапештским меморандумом.165
