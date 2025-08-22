Гарантия безопасности: США могут закрыть небо над Украиной

Военные руководители Соединенных Штатов и ряда европейских стран завершили разработку военных вариантов по Украине, пишет Reuters.

«Эти варианты будут представлены соответствующим советникам по национальной безопасности каждой страны для надлежащего рассмотрения в текущих дипломатических усилиях», — говорится в заявлении военных США.

ВІДЕО ДНЯ

Встречи между начальниками оборонных ведомств США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Украины состоялись на днях в Вашингтоне, округ Колумбия.

Украина и ее европейские союзники были поддержаны обещанием Трампа во время саммита в Вашингтоне о гарантиях безопасности для Киева, но многие вопросы остаются без ответа.

РЕКЛАМА

Официальные лица предупредили, что американским и европейским планировщикам понадобится время, чтобы определить, что будет целесообразно как в военном смысле, так и приемлемо для кремля. Одним из вариантов была отправка европейских войск в Украину, но с возложением на Соединенные Штаты ответственности за их командование и управление, сообщили источники Reuters.

Министерство иностранных дел россии исключило развертывание войск из стран НАТО для содействия заключению мирного соглашения.

Дональд Трамп публично исключил развертывание американских войск в Украине, но все же, похоже, оставил «дверь открытой» для другого военного участия США.

РЕКЛАМА

Воздушная поддержка США может осуществляться различными способами, включая предоставление Украине большего количества систем противовоздушной обороны и обеспечение бесполетной зоны с помощью американских истребителей.

Однако, как ранее сообщали «ФАКТЫ», по мнению эксперта, из этого может получиться та же история, что и с Будапештским меморандумом.

165

Читайте нас в Facebook