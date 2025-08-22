- 22.08 22:01 Очень вкусный квашеный салат: готовится так просто, что вы удивитесь
Грибная запеканка без муки: ароматный рецепт от Юлии Сенич
Фудблогер Юлия Сенич, ранее показавшая, как готовить пирог без выпечки, поделилась рецептом ароматной грибной запеканки без муки.
Ингредиенты:
• отварной картофель 10−15шт среднего размера
• куриное филе ~ 200г
• грибы (лисички/шампиньоны/белые грибы) ~ 300г
• сливочное масло ~ 40г
• лук 1шт
• сыр твердый 150г
• душистые травы — тимьян
Заливка:
• яйца 2шт
• сливки 33% или сметана 200мл
• специи
Приготовление:
Диаметр формы — 26 см.
Отварной и почищенный картофель переложить в форму, застеленную пергаментом.
Придавить кастрюлей, тарелкой или пестиком, чтобы сформовать дно запеканки.
Филе обжарить до золотистости на сливочном масле. Посолить/поперчить по вкусу.
Сверху картофеля выложить поджаренное филе и грибы. Залить заливкой из сливок, взбитых с яйцами и специями.
Лук измельчить и выложить поверх запеканки вместе с тертым сыром.
Для аромата добавить пару веточек тимьяна.
Запекать в разогретой до 180 градусов духовке на 35−45 минут.
Раньше мы публиковали рецепт кабачковой запеканки с фаршем, которая готовится легко и быстро.102
