Книга рецептов

Грибная запеканка без муки: ароматный рецепт от Юлии Сенич

15:46 22 августа 2025
Грибная запеканка, фото скриншот видео

Фудблогер Юлия Сенич, ранее показавшая, как готовить пирог без выпечки, поделилась рецептом ароматной грибной запеканки без муки.

Ингредиенты:
• отварной картофель 10−15шт среднего размера
• куриное филе ~ 200г
• грибы (лисички/шампиньоны/белые грибы) ~ 300г
• сливочное масло ~ 40г
• лук 1шт
• сыр твердый 150г
• душистые травы — тимьян
Заливка:
• яйца 2шт
• сливки 33% или сметана 200мл
• специи

Приготовление:
Диаметр формы — 26 см.

Отварной и почищенный картофель переложить в форму, застеленную пергаментом.

Придавить кастрюлей, тарелкой или пестиком, чтобы сформовать дно запеканки.

Филе обжарить до золотистости на сливочном масле. Посолить/поперчить по вкусу.

Сверху картофеля выложить поджаренное филе и грибы. Залить заливкой из сливок, взбитых с яйцами и специями.

Лук измельчить и выложить поверх запеканки вместе с тертым сыром.

Для аромата добавить пару веточек тимьяна.

Запекать в разогретой до 180 градусов духовке на 35−45 минут.

Раньше мы публиковали рецепт кабачковой запеканки с фаршем, которая готовится легко и быстро.

