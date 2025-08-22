Грибная запеканка без муки: ароматный рецепт от Юлии Сенич

Фудблогер Юлия Сенич, ранее показавшая, как готовить пирог без выпечки, поделилась рецептом ароматной грибной запеканки без муки.

Ингредиенты:

• отварной картофель 10−15шт среднего размера

• куриное филе ~ 200г

• грибы (лисички/шампиньоны/белые грибы) ~ 300г

• сливочное масло ~ 40г

• лук 1шт

• сыр твердый 150г

• душистые травы — тимьян

Заливка:

• яйца 2шт

• сливки 33% или сметана 200мл

• специи

Приготовление:

Диаметр формы — 26 см.

Отварной и почищенный картофель переложить в форму, застеленную пергаментом.

Придавить кастрюлей, тарелкой или пестиком, чтобы сформовать дно запеканки.

Филе обжарить до золотистости на сливочном масле. Посолить/поперчить по вкусу.

Сверху картофеля выложить поджаренное филе и грибы. Залить заливкой из сливок, взбитых с яйцами и специями.

Лук измельчить и выложить поверх запеканки вместе с тертым сыром.

Для аромата добавить пару веточек тимьяна.

Запекать в разогретой до 180 градусов духовке на 35−45 минут.

Раньше мы публиковали рецепт кабачковой запеканки с фаршем, которая готовится легко и быстро.

