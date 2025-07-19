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Книга рецептов

Легкая запеканка с кабачком: рецепт для ленивых

14:49 19 июля 2025
Рецепт кабачковой запеканки. Фото - скриншот

Сезонные кабачки могут быть ингредиентами различных блюд, делая их более диетическими, как, например, пиццы с моцареллой и цуккини.

А автор кулинарного блога foodblog_kristi предложила рецепт кабачковой запеканки с фаршем, которая готовится легко и быстро — нужно только объединить ингредиенты и запечь в духовке.

Ингредиенты:

  • Куриный фарш — 600 г;
  • Кабачки — 700 г (2 шт.);
  • Яйца — 3 шт.;
  • Чеснок — 3−4 зубчика;
  • Сыр — 100 г;
  • Укроп,
  • Соль, перец, сушеный чеснок, паприка.

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Приготовление:

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  • Кабачок натереть на крупной терке, присолить и подождать, пока овощ пустит сок. Отжать лишнюю жидкость.
  • Измельчить другие ингредиенты (кроме сыра) и вместе с яйцами, солью и специями добавить в кабачки, перемешать и выложить в форму для запекания.
  • Запекать в духовке час при 180 градусах.
  • Посыпать натертым сыром и запекать еще 10 минут.

Ранее победитель 7 сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский (Пава) предложил быстрый рецепт кабачков фри.

Фото — скриншот

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