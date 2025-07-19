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Книга рецептов
14:49 — 19 июля 2025
Легкая запеканка с кабачком: рецепт для ленивых
Сезонные кабачки могут быть ингредиентами различных блюд, делая их более диетическими, как, например, пиццы с моцареллой и цуккини.
А автор кулинарного блога foodblog_kristi предложила рецепт кабачковой запеканки с фаршем, которая готовится легко и быстро — нужно только объединить ингредиенты и запечь в духовке.
Ингредиенты:
- Куриный фарш — 600 г;
- Кабачки — 700 г (2 шт.);
- Яйца — 3 шт.;
- Чеснок — 3−4 зубчика;
- Сыр — 100 г;
- Укроп,
- Соль, перец, сушеный чеснок, паприка.
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Приготовление:
- Кабачок натереть на крупной терке, присолить и подождать, пока овощ пустит сок. Отжать лишнюю жидкость.
- Измельчить другие ингредиенты (кроме сыра) и вместе с яйцами, солью и специями добавить в кабачки, перемешать и выложить в форму для запекания.
- Запекать в духовке час при 180 градусах.
- Посыпать натертым сыром и запекать еще 10 минут.
Ранее победитель 7 сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский (Пава) предложил быстрый рецепт кабачков фри.
Фото — скриншот170
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