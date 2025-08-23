Как из мясистых «сливок» и «бычьего сердца» сделать деликатес: секреты приготовления вяленых помидоров

Проверенным за многие годы рецептом вяленых помидоров поделилась в сети полтавчанка Ольга Стенько.

Она советует брать помидоры с мясистым «подкожным» слоем. Это могут быть небольшие по размеру «сливки» или «бычье сердце».

ВІДЕО ДНЯ

«Помидоры тщательно мою несколько раз методом погружения, последний раз споласкиваю под проточной водой. Разрезаю пополам, кофейной или чайной ложечкой вынимаю серединки. Задача — удалить сок и семена», — пишет Ольга.

По ее убеждению, лучше вялить помидоры на поддонах электросушилки, а не в духовке.

РЕКЛАМА

Подготовленные томаты нужно выложить на поддон сушилки кожурой вниз.

Обычно она заранее не солит подготовленные томаты, не посыпает ароматными травами и не смазывает маслом. Если же кто-то хочет присолить, то нужно дождаться, пока помидоры пустят сок, а жидкость потом слить. Так действительно получается вкуснее, к тому же соль играет роль дополнительного консерванта.

Кусочки нужно выложить шкуркой вниз и отправить на сушку на несколько часов при невысокой температуре. В процессе сушки поддоны нужно менять местами и перебирать помидоры: те, что посуше, складывать на один лоток и выставлять наверх, а более влажные — вниз.

РЕКЛАМА

В процессе сушки поддоны нужно менять местами

Автор рецепта отмечает: перед тем как браться за полуфабрикаты, следует вымыть руки мылом без запаха и со щеточкой, потому что такая консервация должна быть чистой.

Достаточно высушенные помидоры откладывайте

Когда помидоры готовы — не очень влажные, уже явно хорошо привяленные — в простерилизованные банки наливаем примерно 2/5 объема растительного масла. Масло можно взять любое, но вкуснее всего будет с оливковым. Сорт экстра вирджин, кстати, может горчить, но это вполне нормально. Уже в масло добавить тонко нарезанный зубчик чеснока и поставить заливку в микроволновку на максимальную мощность на 1,5−2 минуты. Масло должно хорошо нагреться, однако не кипеть. Чеснок в масле пойдет пузырьками, потому что начнет поджариваться, но не нужно доводить его до изменения цвета.

РЕКЛАМА

Для вяленых помидоров лучше всего использовать оливковое масло.

Помидоры, еще теплые из сушки, выложить в горячую заливку, плотно утрамбовать ложкой, не забывая выпускать воздух. Сверху присолить. По желанию добавить травы: базилик, розмарин, тимьян. Хотя без них и даже без чеснока тоже вкусно.

Каждый помидорчик должен быть окутан маслом, которое должно достигать почти верха банки.

Закрыть туго крышкой, а когда остынут, поставить в холодильник или погреб.

Вяленые помидоры следует хранить в холодильнике или погребе

Такие помидоры — отличная закуска, еда на скорую руку и деликатес. На кусок брынзы или хлеба — и вот уже бутерброд, с сыром и листовым салатом замиксовать — уже салат. В пиццу и даже к горячим блюдам — места для полета кулинарной фантазии достаточно.

Масло, оставшееся от вяленых помидоров, прекрасно подойдет для заправки салатов и пасты, смазки теста для выпечки и т. д.

А из выскобленных серединок свежих томатов выходит прекрасная борщевая заправка. Их достаточно просто проварить со сладким перцем и чесноком, присолить и закрыть. Можно приготовить и кетчуп, который будет отличной альтернативой покупному.

Так же можно готовить и сливы. Лучше брать опишнянские. Они мясистые, немного суховатые и кисло-сладкие.

Также украинцам очень полюбились пикантные маринованные сливы, которые можно запросто приготовить дома.

Ранее кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом деликатесной вяленой свеклы.

Фото Ольги Стенько

112

Читайте нас в Facebook