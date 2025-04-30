Деликатесная вяленая свекла: готовится очень просто

Вяленые овощи стоят недешево. Но их легко можно приготовить в домашних условиях и обойдется это гораздо дешевле. Сделайте это хоть один раз — и вы в этом убедитесь. Вяленая свекла очень вкусна. Угостите ею родных и близких. Наверняка они будут в восторге.

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Кулинар Элла Иванова поделилась рецептом лакомства, которое готовится очень просто.

- Вяленая свекла — это и чипсы, и добавка в салаты и соусы, — говорит Элла Иванова. — Можно приготовить брускетту с вяленой свеклой или добавить ее в пиццу. Универсальный ингредиент — и в этом его прелесть. Многие блюда вяленая свекла сделает еще вкусней.

Вяленая свекла

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300 г свеклы отвариваем, очищаем и нарезаем на тонкие слайсы.

Добавляем пару столовых ложек растительного масла, соль и щепотку сахара, перец, сушеный чеснок и любимые специи. Для карамелизации можно добавить немного коричневого сахара.

Духовку включаем на 130−140 градусов с обдувом.

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Сушим 30−40 минут.

Выключаем духовку и даем постоять до полного остывания.

Храним вяленую свеклу в баночке в холодильнике.

И приятного аппетита!

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Напомним рецепт пасты с цукини, шпинатом и вялеными помидорами.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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