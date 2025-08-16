- 16.08 21:34 Для женщин, которые выбрали себя: украинская певица MELANYA выпустила провокационный альбом
- 16.08 21:03 Эти крошечные семена регулируют уровень сахара: просто добавьте их в меню
- 16.08 20:35 Пошел вслед за отцом защищать Украину: в бою за Купянск погиб воин с Хмельнитчины
- 16.08 20:08 Маринованные сливы: пикантная закуска для праздничного стола
- 16.08 19:57 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 16.08 19:41 Карма или сознательная провокация? В россии дрон попал в жилой дом, эксперт объяснил, почему так случилось
- 16.08 19:16 Украина имеет право бить по нефтепереработке россии — военный эксперт
- 16.08 19:01 Овнам — авантюризм, Близнецам — интересные предложения, Стрельцам — новые возможности: астропрогноз на 17 август
- 16.08 18:32 Бросается защищать Меган, потому что «люди так плохо к ней относятся»: эксперты раскритиковали Гарри
- 16.08 18:11 Когда пора собирать урожай: четыре признака того, что тыква созрела
- 16.08 17:51 «Красная дорожка для изгоя»: что пишут СМИ о встрече на Аляске
- 16.08 17:21 За что это: Анна Тринчер тронула сеть признанием
Маринованные сливы: пикантная закуска для праздничного стола
Маринованные сливы становятся все популярнее как оригинальная заготовка на зиму. Подходят такие сливы к мясу, рыбе, как пикантная закуска и вкусны даже просто сами по себе. Запаситесь терпением, процесс маринования займет неделю, но результат того стоит. Для приготовления требуется ведро слив, лучше всего подходит сорт «Венгерка», из которого делают чернослив. Но можно делать из разных, делится кулинар Людмила Пышная.
Делаем маринад:
- 2,5 кг сахара,
- 0,5 л 9% уксуса,
- пачка лавровых листьев,
- 2 столовые ложки черного перца горошком.
Приготовление:
Подготовленные (вымытые, целые, с косточкой) сливы заливаем закипавшим маринадом. Лавровым листом и перцем можно сразу пересыпать сливы, а можно бросить в маринад.
Поначалу маринад будет, как густая непонятная масса, и его будет не хватать на все сливы. Не бойтесь. Сливы будут пускать сок, и жидкости станет больше.
В течение недели утром и вечером маринад со слив сливаем, даем ему закипеть и снова заливаем сливы.
Когда в последний раз сливаем маринад, сливы раскладываем по подготовленным баночкам, перекладывая лавровыми листьями и перцем, которые всю неделю помогали нам сливы замариновать, заливаем кипящим маринадом и закручиваем банки. Через неделю сливы сморщатся, будут выглядеть как подвяленные.
Ранее рецептом полесской похлебки с грибами и селедкой поделилась фуд-блогер Татьяна Шлихтенко.
А кулинар Александр Миль предложил авторский рецепт невероятного десерта — карпатки с черникой.122
Читайте нас в Facebook
Кроликам важно быть активными, а Драконам — сдержанными: восточный гороскоп на неделю с 18 по 24 августа