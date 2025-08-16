Маринованные сливы: пикантная закуска для праздничного стола

Маринованные сливы становятся все популярнее как оригинальная заготовка на зиму. Подходят такие сливы к мясу, рыбе, как пикантная закуска и вкусны даже просто сами по себе. Запаситесь терпением, процесс маринования займет неделю, но результат того стоит. Для приготовления требуется ведро слив, лучше всего подходит сорт «Венгерка», из которого делают чернослив. Но можно делать из разных, делится кулинар Людмила Пышная.

Делаем маринад:

2,5 кг сахара,

0,5 л 9% уксуса,

пачка лавровых листьев,

2 столовые ложки черного перца горошком.

Приготовление:

Подготовленные (вымытые, целые, с косточкой) сливы заливаем закипавшим маринадом. Лавровым листом и перцем можно сразу пересыпать сливы, а можно бросить в маринад.

Поначалу маринад будет, как густая непонятная масса, и его будет не хватать на все сливы. Не бойтесь. Сливы будут пускать сок, и жидкости станет больше.

В течение недели утром и вечером маринад со слив сливаем, даем ему закипеть и снова заливаем сливы.

Когда в последний раз сливаем маринад, сливы раскладываем по подготовленным баночкам, перекладывая лавровыми листьями и перцем, которые всю неделю помогали нам сливы замариновать, заливаем кипящим маринадом и закручиваем банки. Через неделю сливы сморщатся, будут выглядеть как подвяленные.

