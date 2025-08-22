Лимонный поссет: простой и нежный английский десерт

Десерт — это сладкое блюдо, которое подают в конце трапезы. Его можно приготовить из разных ягод, фруктов или сделать молочный десерт.



Блогерша с ником nata. cooking предложила рецепт традиционного английского десерта, который называется поссет. Поссет — десерт, для приготовления которого используют жирные сливки, сахар, сок цитрусовых. У него очень нежный вкус.

Ингредиенты:

• 350 мл сливок 33%

• 3 лимона

• 100 г сахара

• лимонный сок из тех же лимонов (~90−100 мл сока)

• цедра из 1 лимона

Приготовление:

Лимоны предварительно хорошо помыть, разрезать пополам и осторожно вытащить мякоть, чтобы не повредить кожуру. Кожа будет служить в качестве посуды для будущего десерта.

Далее из мякоти отжать сок и процедить.

Отдельно в ковшике соединить жирные сливки, сахар и цедру из одного лимона.

На медленном огне, постоянно помешивая, прогреть до активного появления пара, но не кипятить.

Снять с огня и через 1 минуту добавить лимонный сок и перемешать (десерт уже начнет немного сгущаться).

Процедить через сито, разлить по половинкам лимона (или в формы для десерта) и отправить в холодильник на 4−5 часов.

