Лимонный поссет: простой и нежный английский десерт
Десерт — это сладкое блюдо, которое подают в конце трапезы. Его можно приготовить из разных ягод, фруктов или сделать молочный десерт.
Блогерша с ником nata. cooking предложила рецепт традиционного английского десерта, который называется поссет. Поссет — десерт, для приготовления которого используют жирные сливки, сахар, сок цитрусовых. У него очень нежный вкус.
Ингредиенты:
• 350 мл сливок 33%
• 3 лимона
• 100 г сахара
• лимонный сок из тех же лимонов (~90−100 мл сока)
• цедра из 1 лимона
Приготовление:
Лимоны предварительно хорошо помыть, разрезать пополам и осторожно вытащить мякоть, чтобы не повредить кожуру. Кожа будет служить в качестве посуды для будущего десерта.
Далее из мякоти отжать сок и процедить.
Отдельно в ковшике соединить жирные сливки, сахар и цедру из одного лимона.
На медленном огне, постоянно помешивая, прогреть до активного появления пара, но не кипятить.
Снять с огня и через 1 минуту добавить лимонный сок и перемешать (десерт уже начнет немного сгущаться).
Процедить через сито, разлить по половинкам лимона (или в формы для десерта) и отправить в холодильник на 4−5 часов.
