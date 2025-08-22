41.02 / 41.52 47.73 / 48.39
Книга рецептов

Лимонный поссет: простой и нежный английский десерт

18:11 22 августа 2025
Лимонный поссет, фото скриншот видео

Десерт — это сладкое блюдо, которое подают в конце трапезы. Его можно приготовить из разных ягод, фруктов или сделать молочный десерт.

Блогерша с ником nata. cooking предложила рецепт традиционного английского десерта, который называется поссет. Поссет — десерт, для приготовления которого используют жирные сливки, сахар, сок цитрусовых. У него очень нежный вкус.

Ингредиенты:
• 350 мл сливок 33%
• 3 лимона
• 100 г сахара
• лимонный сок из тех же лимонов (~90−100 мл сока)
• цедра из 1 лимона

Приготовление:

Лимоны предварительно хорошо помыть, разрезать пополам и осторожно вытащить мякоть, чтобы не повредить кожуру. Кожа будет служить в качестве посуды для будущего десерта.

Далее из мякоти отжать сок и процедить.

Отдельно в ковшике соединить жирные сливки, сахар и цедру из одного лимона.

На медленном огне, постоянно помешивая, прогреть до активного появления пара, но не кипятить.

Снять с огня и через 1 минуту добавить лимонный сок и перемешать (десерт уже начнет немного сгущаться).

Процедить через сито, разлить по половинкам лимона (или в формы для десерта) и отправить в холодильник на 4−5 часов.

Раньше мы публиковали рецепт арбузного десерта с мороженым от кулинара Эллы Ивановой из Кривого Рога.

