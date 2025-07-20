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Шоколадный ягодный пирог: вкусно, легко и быстро
Лето — любимая пора года для многих из нас. И одна из причин — разнообразие блюд из свежих ягод, фруктов и овощей.
Приготовьте шоколадный пирог с черешней по рецепту кулинара Эллы Ивановой, которым она поделилась с читателями «ФАКТОВ», и угостите этим лакомством своих родных и близких.
Шоколадный пирог
Для теста:
- 1 яйцо
- 100 г сахарной пудры
- 140 г молока
- 50 мл растительного масла
- 30 г какао
- 10 г разрыхлителя
- 120 г муки
- соль
Для начинки:
- 300 г творога
- 30 г сахара
- 1 белок
- 7 г кукурузного крахмала
- Черешня
Помытую черешню очистить от косточек и поместить на бумажное полотенце, чтобы ушла лишняя влага.
Творожную начинку готовим, соединив творог с сахаром, кукурузным крахмалом и белком. Поместить в холодильник.
Готовим тесто. Взбить яйцо с ванильным сахаром и солью, добавить растительное масло и продолжать взбивать. Затем — теплое молоко, после чего — какао, муку, разрыхлитель.
Помещаем тесто на пергамент, дополняем творожной начинкой и черешней.
Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 45 минут.
И приятного аппетита!
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Фото из альбома Эллы Ивановой115
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