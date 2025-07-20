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Книга рецептов

Шоколадный ягодный пирог: вкусно, легко и быстро

22:02 20 июля 2025
Шоколадно-ягодный пирог

Лето — любимая пора года для многих из нас. И одна из причин — разнообразие блюд из свежих ягод, фруктов и овощей.

Приготовьте шоколадный пирог с черешней по рецепту кулинара Эллы Ивановой, которым она поделилась с читателями «ФАКТОВ», и угостите этим лакомством своих родных и близких.

Шоколадный пирог

Для теста:

  • 1 яйцо
  • 100 г сахарной пудры
  • 140 г молока
  • 50 мл растительного масла
  • 30 г какао
  • 10 г разрыхлителя
  • 120 г муки
  • соль

Для начинки:

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  • 300 г творога
  • 30 г сахара
  • 1 белок
  • 7 г кукурузного крахмала
  • Черешня

Помытую черешню очистить от косточек и поместить на бумажное полотенце, чтобы ушла лишняя влага.

Творожную начинку готовим, соединив творог с сахаром, кукурузным крахмалом и белком. Поместить в холодильник.

Готовим тесто. Взбить яйцо с ванильным сахаром и солью, добавить растительное масло и продолжать взбивать. Затем — теплое молоко, после чего — какао, муку, разрыхлитель.

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Помещаем тесто на пергамент, дополняем творожной начинкой и черешней.

Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 45 минут.

И приятного аппетита!

Тем, кто не хочет тратить летнее время на стояние у плиты, советуем рецепт быстрой заготовки на зиму — хрустящие огурцы без стерилизации.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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