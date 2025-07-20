Шоколадный ягодный пирог: вкусно, легко и быстро

Лето — любимая пора года для многих из нас. И одна из причин — разнообразие блюд из свежих ягод, фруктов и овощей.

Приготовьте шоколадный пирог с черешней по рецепту кулинара Эллы Ивановой, которым она поделилась с читателями «ФАКТОВ», и угостите этим лакомством своих родных и близких.

ВІДЕО ДНЯ

Шоколадный пирог Для теста: 1 яйцо

100 г сахарной пудры

140 г молока

50 мл растительного масла

30 г какао

10 г разрыхлителя

120 г муки

соль Для начинки: РЕКЛАМА 300 г творога

30 г сахара

1 белок

7 г кукурузного крахмала

Черешня

Помытую черешню очистить от косточек и поместить на бумажное полотенце, чтобы ушла лишняя влага.

Творожную начинку готовим, соединив творог с сахаром, кукурузным крахмалом и белком. Поместить в холодильник.

Готовим тесто. Взбить яйцо с ванильным сахаром и солью, добавить растительное масло и продолжать взбивать. Затем — теплое молоко, после чего — какао, муку, разрыхлитель.

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Помещаем тесто на пергамент, дополняем творожной начинкой и черешней.

Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 45 минут.

И приятного аппетита!

Тем, кто не хочет тратить летнее время на стояние у плиты, советуем рецепт быстрой заготовки на зиму — хрустящие огурцы без стерилизации.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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