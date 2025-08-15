Карпатка с черникой: десерт, который хочется съесть до последней крошки

Лето дарит множество вариантов порадовать себя и родных десертами из ягод. Карпатка с черникой — это не просто торт, это настоящая гастрономическая сказка. Представьте хрустящее золотистое заварное тесто, напоминающее гигантский эклер. Внутри — шелковистый тающий ванильный крем и яркое черничное конфи, которое добавляет кисло-сладкой магии каждому кусочку. Это не просто вкусный десерт — он дарит эмоции, уверен автор рецепта Александр Миль.

Что нужно: Тесто: 100 г молока

100 г воды

80 г масла

½ ч. л. соли

140 г муки

4 больших яйца Крем: 500 мл молока

50 г сахара + 10 г ванильного

20 г муки

20 г кукурузного крахмала

200 г масла

30 г сахара

16 г кукурузного крахмала

Приготовление:

Заварное тесто. Соедините молоко, воду, масло, соль — доведите до кипения. Всыпьте муку, перемешайте. Снимите с огня и ложкой вымешивайте дальше, чтобы тесто было без комочков и немного остыло. Затем добавляйте по одному яйца и доведите тесто до однородности.

Разделите тесто на 2 кольца диаметром 18 см, выложите и разровняйте. Выпекайте при 200 °C 25 мин. Сразу не вынимайте, а дайте остыть в духовке.

Черничный конфи. Перебейте блендером чернику в пюре, добавьте сахар и крахмал. Варите до густоты.

Заварной крем. Смешайте все ингредиенты, кроме масла, и варите до загустения. Охладите. Отдельно взбейте масло и постепенно введите в заварной крем, чтобы получить пышную массу.

Сборка. В кольце на корж выливаем и разравниваем крем, сверху на крем — конфи, затем снова крем, который накрываем вторым коржом. Отправляем в холодильник на всю ночь настояться.

