Карпатка с черникой: десерт, который хочется съесть до последней крошки

22:01 15 августа 2025
Карпатка с черникой

Лето дарит множество вариантов порадовать себя и родных десертами из ягод. Карпатка с черникой — это не просто торт, это настоящая гастрономическая сказка. Представьте хрустящее золотистое заварное тесто, напоминающее гигантский эклер. Внутри — шелковистый тающий ванильный крем и яркое черничное конфи, которое добавляет кисло-сладкой магии каждому кусочку. Это не просто вкусный десерт — он дарит эмоции, уверен автор рецепта Александр Миль.

Что нужно:

Тесто:

  • 100 г молока
  • 100 г воды
  • 80 г масла
  • ½ ч. л. соли
  • 140 г муки
  • 4 больших яйца

Крем:

  • 500 мл молока
  • 50 г сахара + 10 г ванильного
  • 20 г муки
  • 20 г кукурузного крахмала
  • 200 г масла
  • 1 яйцо

Конфи:

  • 200 г черники
  • 30 г сахара
  • 16 г кукурузного крахмала

Приготовление:

Заварное тесто. Соедините молоко, воду, масло, соль — доведите до кипения. Всыпьте муку, перемешайте. Снимите с огня и ложкой вымешивайте дальше, чтобы тесто было без комочков и немного остыло. Затем добавляйте по одному яйца и доведите тесто до однородности.

Разделите тесто на 2 кольца диаметром 18 см, выложите и разровняйте. Выпекайте при 200 °C 25 мин. Сразу не вынимайте, а дайте остыть в духовке.

Черничный конфи. Перебейте блендером чернику в пюре, добавьте сахар и крахмал. Варите до густоты.

Заварной крем. Смешайте все ингредиенты, кроме масла, и варите до загустения. Охладите. Отдельно взбейте масло и постепенно введите в заварной крем, чтобы получить пышную массу.

Сборка. В кольце на корж выливаем и разравниваем крем, сверху на крем — конфи, затем снова крем, который накрываем вторым коржом. Отправляем в холодильник на всю ночь настояться.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить идеальный летний десерт всего из двух ингредиентов.

