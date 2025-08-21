- 21.08 23:45 «Динамо» с красной карточкой Вивчаренко капитулировало перед «Маккаби»: видеообзор отборочного матча Лиги Европы
Арбузный десерт с мороженым: такого вы точно еще не ели
Сезон арбузов в разгаре. А случалось ли, что вы купили огромный арбуз и одолеть его не в силах? Тогда заморозьте ломтики и используйте для приготовления десертов. Например, очень интересный рецепт предложила читателям «ФАКТОВ» кулинар Элла Иванова.
Для приготовления десерта дополните ванильное мороженое натертой на терку мякотью арбуза и свежими ягодами. Подавайте красиво в креманке. И приятного аппетита! Ягоды подойдут практически любые. Пропорции в этом рецепте не столь важны. Кстати, такое мороженое с арбузом вы сможете приготовить даже поздней осенью и зимой.
Не бойтесь экспериментировать на кухне с продуктами. Таким образом вы можете открыть новые вкусы. Возможно, какие-то рецепты станут вашими любимыми.
Готовьте с удовольствием! Ваши родные и близкие оценят вашу заботу и любовь. Учите готовить детей. Эти навыки пригодятся им в жизни. А моменты кулинарных мастеров-классов они будут помнить, когда станут взрослыми.
Арбузное мороженое — настоящий деликатес. Наверняка такого вы еще никогда не пробовали.
Ранее Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» оригинальным рецептом арбузного салата для фигуры.
Фото из альбома Эллы Ивановой46
