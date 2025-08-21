41.01 / 41.52 47.84 / 48.45
Арбузный десерт с мороженым: такого вы точно еще не ели

22:00 21 августа 2025
Мороженое с арбузом и ягодами. Фото Эллы Ивановой

Сезон арбузов в разгаре. А случалось ли, что вы купили огромный арбуз и одолеть его не в силах? Тогда заморозьте ломтики и используйте для приготовления десертов. Например, очень интересный рецепт предложила читателям «ФАКТОВ» кулинар Элла Иванова.

Для приготовления десерта дополните ванильное мороженое натертой на терку мякотью арбуза и свежими ягодами. Подавайте красиво в креманке. И приятного аппетита! Ягоды подойдут практически любые. Пропорции в этом рецепте не столь важны. Кстати, такое мороженое с арбузом вы сможете приготовить даже поздней осенью и зимой.

Не бойтесь экспериментировать на кухне с продуктами. Таким образом вы можете открыть новые вкусы. Возможно, какие-то рецепты станут вашими любимыми.

Готовьте с удовольствием! Ваши родные и близкие оценят вашу заботу и любовь. Учите готовить детей. Эти навыки пригодятся им в жизни. А моменты кулинарных мастеров-классов они будут помнить, когда станут взрослыми.

Арбузное мороженое — настоящий деликатес. Наверняка такого вы еще никогда не пробовали.

Ранее Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» оригинальным рецептом арбузного салата для фигуры.

Читайте также: Фантастически вкусный малосольный арбуз: готовится очень просто

Фото из альбома Эллы Ивановой

