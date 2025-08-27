- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
- 08:49 Россияне мощно атаковали Киев ракетами и дронами: много раненых, есть жертвы, город в огне
- 08:17 Козерогам — новые финансовые возможности, Водолеям — судьбоносные вызовы, а Овнам — новый этап в отношениях: гороскоп на 28 августа
- 27.08 22:27 Как есть кукурузу по этикету: есть ошибка, которую люди совершают очень часто
- 27.08 22:00 Печенье для стройности: без сахара, белой муки, масла, сливок и молока
- 27.08 21:31 Черный силуэт скорби: известная певица впервые появилась на публике после смерти мужа
- 27.08 21:02 Скандинавская диета покоряет мир: что нужно есть, чтобы получить фигуру мечты
- 27.08 20:45 «Чтобы быстро приготовить вкусный завтрак, надо знать некоторые секреты», — кулинар Оксана Вознюк
- 27.08 20:34 Защищал Украину 10 лет: в Луганской области погиб адвокат с Черниговщины
- 27.08 20:06 Американский яблочный пирог: очень вкусный десерт, который довольно быстро готовится
- 27.08 19:46 Украинка Магучих в невероятном суперфинале стала вице-чемпионкой «Бриллиантовой лиги"-2025
- 27.08 19:44 россия осваивает новый тип беспилотника, который невозможно глушить: что о нем известно
Печенье для стройности: без сахара, белой муки, масла, сливок и молока
Известно, что желающим похудеть лучше не смотреть в сторону выпечки. Но это дается с трудом, особенно если вы гурман. Выход есть — выбирать наименее калорийные варианты. Оказывается, это может быть не менее вкусно. Бонус — стройная фигура, высокая самооценка и хорошее самоощущение.
Кулинар Элла Иванова поделилась удивительным рецептом лакомства, которое стоит приготовить. Но и его, конечно, лучше есть в разумных количествах.
— Готовим великолепное печенье без сахара, белой муки, масла, сливок и молока, — говорит Элла Иванова. — Орехи и финики — идеальное сочетание. Попробуйте — не пожалеете. Я также добавляю в это печенье сезонные ягоды. Подавайте печенье к чаю или кофе. Это вкусно и полезно. А готовится оно очень просто.
Печенье с финиками
- 100 г фиников
- 2 яйца
- 120 г ореховой муки
Измельчить все в блендере. Сформировать печенье. Выпекаем при температуре 150−160 градусов примерно 14 минут. Через семь минут после выпекания накройте печенье немного влажным пергаментом и выпекайте еще семь минут.
Ранее Элла Иванова поделилась рецептом еще одного удивительного и невероятно вкусного десерта — мороженое с арбузом и ягодами.
Фото из альбома Эллы Ивановой145
Читайте нас в Facebook
Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку