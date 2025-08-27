Печенье для стройности: без сахара, белой муки, масла, сливок и молока

Известно, что желающим похудеть лучше не смотреть в сторону выпечки. Но это дается с трудом, особенно если вы гурман. Выход есть — выбирать наименее калорийные варианты. Оказывается, это может быть не менее вкусно. Бонус — стройная фигура, высокая самооценка и хорошее самоощущение.

Кулинар Элла Иванова поделилась удивительным рецептом лакомства, которое стоит приготовить. Но и его, конечно, лучше есть в разумных количествах.

— Готовим великолепное печенье без сахара, белой муки, масла, сливок и молока, — говорит Элла Иванова. — Орехи и финики — идеальное сочетание. Попробуйте — не пожалеете. Я также добавляю в это печенье сезонные ягоды. Подавайте печенье к чаю или кофе. Это вкусно и полезно. А готовится оно очень просто.

Печенье с финиками 100 г фиников

2 яйца

120 г ореховой муки

Измельчить все в блендере. Сформировать печенье. Выпекаем при температуре 150−160 градусов примерно 14 минут. Через семь минут после выпекания накройте печенье немного влажным пергаментом и выпекайте еще семь минут.

Ранее Элла Иванова поделилась рецептом еще одного удивительного и невероятно вкусного десерта — мороженое с арбузом и ягодами.

Фото из альбома Эллы Ивановой

