Морковно-яблочное печенье: можно тем, кто боится поправиться

Все любят печенье, особенно полезное. Диетолог Екатерина Черкасская решила поделиться рецептом вкусного фруктового печенья, которое можно и деткам, и тем, кто пытается похудеть.

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Ингредиенты:

яблоко 70 г

морковь 50 г

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курага 20 г

мука овсяная или цельнозерновая 30 г

мед ½ ч.л.

масло оливковое или кокосовое 1 ч. л.

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корица и ванилин по вкусу

мак или семена кунжута для посыпки

Приготовление

Натираем яблоко на крупной терке, морковь — на мелкой. Курагу заливаем крутым кипятком на 3−5 мин. Затем смешиваем все ингредиенты, добавляем нарезанную курагу и хорошо перемешиваем. Потом влажными руками формируем печенье, посыпаем маком или кунжутом и выпекаем 25 минут при 180 градусах.

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