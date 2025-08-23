- 23.08 22:02 Как есть чебурек по этикету: в некоторых ресторанах вам выдадут специальный аксессуар
Кто же не любит чебуреки! Сегодня они есть в меню многих ресторанов Киева. Этикет предписывает их есть руками, держа вертикально и начиная с верхнего края. Нужно тщательно вымыть руки перед едой. В некоторых ресторанах к чебурекам подают перчатки — и это идеальный вариант.
В ресторане можно использовать вилку и нож. При этом нужно помнить, что внутри чебурека вкусный бульон, которым стоит полакомиться.
Идеальные чебуреки хрустящие и сочные. Подаются они горячими.
Прежде чем есть чебурек, позаботьтесь, чтобы на столе были салфетки. Ведь иначе вы рискуете измазать одежду свою и окружающих.
И еще: не заказывайте еду, которую не умеете есть, если обедаете или ужинаете с деловыми партнерами. Ведь в официальной обстановке важно сосредоточиться на деловых вопросах, а не на том, как есть блюдо.
Многие лакомства, такие как чебуреки, можно приготовить и дома, а потом насладиться ими в кругу родных и близких. Тогда вы стопроцентно будете чувствовать себя комфортно. А это важно для каждого человека.
Ранее Ольга Сметанская рассказала, как этикет предписывает есть популярное блюдо грузинской кухни хинкали.
Фото из альбома Ольги Сметанской192
