41.36 / 41.93 48.58 / 49.33
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Можно себе позволить: готовим чебуреки, от которых не наберешь лишний вес

20:08 29 июня 2025
Чебуреки по рецепту диетолога Екатерины Черкасской

Во время похудения иногда очень хочется съесть чего-нибудь очень неполезного. Можете приготовить чебуреки, которые точно не вылезут боком для вашего здоровья и фигуры, делится диетолог Екатерина Черкасская.

Ингредиенты:

куриное филе — 100 г

лук — 40 г

РЕКЛАМА

яйцо куриное — 1 шт.

чеснок — 1 зубчик

лаваш — 60 г

РЕКЛАМА

специи, зелень, семена кунжута — по вкусу

Вместо куриного мяса можно взять говядину или индейку.

Приготовление

Из филе, лука и чеснока делаем фарш, добавляем мелко нарезанную зелень, специи и 1 ст. ложку воды, для того, чтобы фарш был более сочным.

С помощью блюдца вырезаем из лаваша круги.

РЕКЛАМА

Отделяем белок от желтка.

Фарш выкладываем на лаваш, края лаваша смазываем яичным белком и складываем пополам. Далее чебурек смазываем желтком, посыпаем кунжутом и отправляем выпекать 20 минут при 180 градусах.

Ранее Екатерина Черкасская рассказывала, как приготовить курино-овощной пирог — такой сочный, что аж тает во рту.

Читайте также: Сливочный суп с кукурузой: вкусно и очень сытно

242

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зодиак и девушка, фото из открытых источников

Волна удачи накроет с головой: в первые дни июля успех придет к пяти знакам зодиака

Кабачки по-турецки

Кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде: будете готовить их каждый день, потому что это вкусно и доступно

Восточный гороскоп на неделю с 30 июня по 6 июля 2025 года

Быкам нужно проявить осторожность, Змей ждут испытания, а у Тигров начинается белая полоса: восточный гороскоп на неделю 30 июня — 6 июля

Кофейную гущу используют в качестве удобрений. Фото Pixabay

Кофейная гуща как удобрение: для каких растений подходит лучше всего

Следующий материал
Новости партнеров