Можно себе позволить: готовим чебуреки, от которых не наберешь лишний вес

Во время похудения иногда очень хочется съесть чего-нибудь очень неполезного. Можете приготовить чебуреки, которые точно не вылезут боком для вашего здоровья и фигуры, делится диетолог Екатерина Черкасская.

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Ингредиенты:

куриное филе — 100 г

лук — 40 г

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яйцо куриное — 1 шт.

чеснок — 1 зубчик

лаваш — 60 г

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специи, зелень, семена кунжута — по вкусу

Вместо куриного мяса можно взять говядину или индейку.

Приготовление

Из филе, лука и чеснока делаем фарш, добавляем мелко нарезанную зелень, специи и 1 ст. ложку воды, для того, чтобы фарш был более сочным.

С помощью блюдца вырезаем из лаваша круги.

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Отделяем белок от желтка.

Фарш выкладываем на лаваш, края лаваша смазываем яичным белком и складываем пополам. Далее чебурек смазываем желтком, посыпаем кунжутом и отправляем выпекать 20 минут при 180 градусах.

Ранее Екатерина Черкасская рассказывала, как приготовить курино-овощной пирог — такой сочный, что аж тает во рту.

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