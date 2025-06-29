- 13:23 Инвестиция в инфраструктуру государственного значения: на Закарпатье «Ветряные парки Украины» помогут с восстановлением разрушенного моста
- 13:21 Наступление россии провалилось: эксперты назвали причину
- 13:12 Favbet Foundation и FAST продолжают обучать спасению жизней: тренинги для тренеров по биатлону в Чернигове
- 12:57 Женитьба миллиардера: в сети обсуждают обручальное кольцо невесты за несколько миллионов долларов
- 12:44 «Это был полный шок»: у двукратной олимпийской чемпионки и трехкратной чемпионки мира обнаружили рак
- 12:20 Зимой привязали к дереву и обливали холодной водой: в начале большой войны мужчина пошел за детским питанием и попал в плен, из которого до сих пор не вернулся
- 11:58 Террористы атаковали Кривой Рог: пострадали три человека
- 11:55 Вселенная готовит сказочное богатство: кто скоро получит шанс укрепить свое финансовое положение
- 11:23 Дуда призвал Украину быть терпеливой к новому президенту Польши: что произошло
- 10:57 «Самая затроленная женщина в мире»: принц Гарри решил вступиться в жену
- 10:26 Не будет ни одного жучка: блогерша Марина посоветовала, как лучше хранить крупы
- 10:14 «Маленькое чудо уже в пути»: Борис Беккер станет отцом пятый раз
Можно себе позволить: готовим чебуреки, от которых не наберешь лишний вес
Во время похудения иногда очень хочется съесть чего-нибудь очень неполезного. Можете приготовить чебуреки, которые точно не вылезут боком для вашего здоровья и фигуры, делится диетолог Екатерина Черкасская.
Ингредиенты:
куриное филе — 100 г
лук — 40 г
яйцо куриное — 1 шт.
чеснок — 1 зубчик
лаваш — 60 г
специи, зелень, семена кунжута — по вкусу
Вместо куриного мяса можно взять говядину или индейку.
Приготовление
Из филе, лука и чеснока делаем фарш, добавляем мелко нарезанную зелень, специи и 1 ст. ложку воды, для того, чтобы фарш был более сочным.
С помощью блюдца вырезаем из лаваша круги.
Отделяем белок от желтка.
Фарш выкладываем на лаваш, края лаваша смазываем яичным белком и складываем пополам. Далее чебурек смазываем желтком, посыпаем кунжутом и отправляем выпекать 20 минут при 180 градусах.
Ранее Екатерина Черкасская рассказывала, как приготовить курино-овощной пирог — такой сочный, что аж тает во рту.
242
Читайте также: Сливочный суп с кукурузой: вкусно и очень сытно
Читайте нас в Facebook
Кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде: будете готовить их каждый день, потому что это вкусно и доступно
Быкам нужно проявить осторожность, Змей ждут испытания, а у Тигров начинается белая полоса: восточный гороскоп на неделю 30 июня — 6 июля