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Стиль жизни

Как есть знаменитое лакомство французской кухни: правила этикета помогут вам чувствовать себя комфортно

22:27 14 июля 2025
десерт мильфей

Мильфей — знаменитый десерт французской кухни, в основе которого слоеное тесто и крем. Немного он напоминает торт «Наполеон». Но коржи обычно хрустящие, и в этом одно из главных отличий.

Кто хоть раз пробовал мильфей, знает, какое это райское наслаждение — лакомиться этим десертом.

Едят это лакомство с помощью десертной вилки и ножа. Отрезая кусочек, наслаждайтесь. Есть мильфей руками в ресторане недопустимо.

Подают мильфей обычно охлажденным. Декорируют свежими ягодами.

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И еще очень важно помнить: не заказывайте во время деловой встречи блюда, которые не умеете есть, названия которых не умеете произносить. Такие лакомства лучше впервые пробовать в кругу семьи или друзей, с которыми вы чувствуете себя расслабленно.

Знание правил этикета и соблюдение их в деловой обстановке необходимо. Обучайте этикету детей с раннего детства. Они вам будут безмерно благодарны, так как смогут себя чувствовать в социуме уверенно и комфортно.

Напомним, что можно пройти авторский тест тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской и убедиться, что вы свободно ориентируетесь в тонкостях ресторанного этикета.

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Фото из альбома Ольги Сметанской

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