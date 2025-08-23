- 23.08 22:02 Как есть чебурек по этикету: в некоторых ресторанах вам выдадут специальный аксессуар
- 23.08 21:33 «Язык — это щит идентичности народа»: певица SOWA о том, как украинцы сохраняют независимость
- 23.08 21:02 Вы платите больше за электроэнергию из-за электрочайника: есть варианты сэкономить
- 23.08 20:44 «Туристы-репиторы имеют в отелях немало привилегий», — эксперт по туризму Марина Билоножко
- 23.08 20:34 За короткое время потерял родителей и сестру: на Донетчине погиб защитник из Черкасской области
- 23.08 20:17 Кубок Украины по футболу, 1/32 финала: результаты и видео матчей 22 — 25 августа
- 23.08 20:07 Творожные галушки: прекрасный вариант ужина для всей семьи
- 23.08 19:45 «Люблю улучшать обычное»: Меган Маркл взялась за домашние картофельные чипсы
- 23.08 19:32 Сможет ли Зеленский удержать президентство? Рейтинги разделили страну
- 23.08 19:21 На США больше нельзя полагаться: немецкий политик поднял вопрос ракет «Таурус»
- 23.08 18:58 «Идеальное время»: как Дженнифер Лопес провела годовщину разрыва с Беном Аффлеком
- 23.08 18:54 Расплата за Бучу: ГУР ликвидировало окупантов, причастных к массовым зверствам
Россия модернизировала смертельные дроны: взрываются от малейшего прикосновения
Обычно российский беспилотник типа «Гербера» враг использует в целях разведки, или как фальш-цель. Но в последнее время все чаще на территорию Украины залетают такие БПЛА с боевой частью.
Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, председатель ОО «Центр радиотехнологий» Сергей Бескрестнов (позывной Сергей Флеш) сообщил, что сегодня была найдена Гербера с осколочной боевой частью.
«Не стоит относиться к этому типу БПЛА, как к 100% безопасному разведчику. Также заряд может быть активирован при снятии крышки — попросите любителей трофеев не лезть куда не надо», — написал он.
Ранее в Главном управлении разведки рассказывали, что дрон может нести боевую часть. как камикадзе и проводить радиоэлектронную разведку, в частности для выявления позиций ПВО и фиксации попаданий других ударных дронов.
Дрон массово используется россией для перегрузки украинской противовоздушной обороны. Сделан он из фанеры, пенопласта, поэтому он в десятки раз дешевле «шахеда/герань». Изготовляют «Герберы» на заводе в Елабуге, который не раз атаковали украинские беспилотники.135
Черный дым дошел из Кременчуга до Кривого Рога: оккупанты ударили по крупнейшему НПЗ в Украине, когда его резервуары были наполнены сырьем