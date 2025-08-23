Россия модернизировала смертельные дроны: взрываются от малейшего прикосновения

Обычно российский беспилотник типа «Гербера» враг использует в целях разведки, или как фальш-цель. Но в последнее время все чаще на территорию Украины залетают такие БПЛА с боевой частью.

Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, председатель ОО «Центр радиотехнологий» Сергей Бескрестнов (позывной Сергей Флеш) сообщил, что сегодня была найдена Гербера с осколочной боевой частью.

«Не стоит относиться к этому типу БПЛА, как к 100% безопасному разведчику. Также заряд может быть активирован при снятии крышки — попросите любителей трофеев не лезть куда не надо», — написал он.

Ранее в Главном управлении разведки рассказывали, что дрон может нести боевую часть. как камикадзе и проводить радиоэлектронную разведку, в частности для выявления позиций ПВО и фиксации попаданий других ударных дронов.

Дрон массово используется россией для перегрузки украинской противовоздушной обороны. Сделан он из фанеры, пенопласта, поэтому он в десятки раз дешевле «шахеда/герань». Изготовляют «Герберы» на заводе в Елабуге, который не раз атаковали украинские беспилотники.

