41.03 / 41.53 47.77 / 48.48
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Россия модернизировала смертельные дроны: взрываются от малейшего прикосновения

9:22 23 августа 2025
Дрон Гербера с осколочной боевой частью, фото Сергей Флеш

Обычно российский беспилотник типа «Гербера» враг использует в целях разведки, или как фальш-цель. Но в последнее время все чаще на территорию Украины залетают такие БПЛА с боевой частью.

Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, председатель ОО «Центр радиотехнологий» Сергей Бескрестнов (позывной Сергей Флеш) сообщил, что сегодня была найдена Гербера с осколочной боевой частью.

«Не стоит относиться к этому типу БПЛА, как к 100% безопасному разведчику. Также заряд может быть активирован при снятии крышки — попросите любителей трофеев не лезть куда не надо», — написал он.

РЕКЛАМА

Ранее в Главном управлении разведки рассказывали, что дрон может нести боевую часть. как камикадзе и проводить радиоэлектронную разведку, в частности для выявления позиций ПВО и фиксации попаданий других ударных дронов.

Дрон массово используется россией для перегрузки украинской противовоздушной обороны. Сделан он из фанеры, пенопласта, поэтому он в десятки раз дешевле «шахеда/герань». Изготовляют «Герберы» на заводе в Елабуге, который не раз атаковали украинские беспилотники.

РЕКЛАМА

135

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Черная туча над Кременчугом

Черный дым дошел из Кременчуга до Кривого Рога: оккупанты ударили по крупнейшему НПЗ в Украине, когда его резервуары были наполнены сырьем

Укрнафта

«Укрнафте» грозит банкротство из-за действий менеджмента Корецкого, — Михаил Шнайдер

Зодиак, фото интернет

Время исполнения желаний: гороскоп для всех знаков зодиака на 23 августа

По одной ракете "Фламинго" в день сейчас производит Украина на секретном заводе компании Fire Point

«Мы продолжаем делать подарки врагу»: Максим Жорин о шумихе вокруг ракеты «Фламинго»

Следующий материал
Новости партнеров