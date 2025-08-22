- 22.08 22:01 Очень вкусный квашеный салат: готовится так просто, что вы удивитесь
Трамп отходит от переговоров между Украиной и россией: что это значит
Дональд Трамп отказывается от прямого участия в мирных переговорах между россией и Украиной. По словам чиновников администрации, которых цитирует The Guardian, президент США сообщил своим советникам, что пока не намерен играть активную роль в переговорах, направленных на прекращение российского вторжения в Украину. Трамп считает, что следующим шагом должна быть прямая встреча президентов россии и Украины - путина и Владимира Зеленского — без его участия.
«Я хочу увидеть, что произойдет на этой встрече. Они сейчас ее организовывают, и мы увидим, что из этого выйдет», — сказал он.
Изменение подхода Дональда Трампа произошло после того, как он признал, что прекратить войну в Украине сложнее, чем он ожидал ранее. Во время избирательной кампании он заявил, что может завершить войну за 24 часа. Недавно он стремился к быстрому мирному соглашению и после встреч с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме объявил о шагах к двусторонней встрече.
Высокопоставленный чиновник администрации США назвал текущую позицию Трампа по поводу встречи Зеленского и путина выжидательной — никакого конкретного прогресса пока не достигнуто, а Белый дом не предоставил перечня потенциальных мест для встречи.
В заявлении Белого дома отмечается, что американский президент и его команда по национальной безопасности все еще ведут переговоры с российскими и украинскими чиновниками, но не намерены делать это публично.
Однако перспективы встречи остаются неопределенными. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил осторожный оптимизм по поводу того, что встреча может состояться в течение двух недель, но путин до сих пор отклоняет предложения Зеленского по поводу прямых переговоров, сообщает The Guardian.
На днях министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что встреча путина и Зеленского может состояться только при условии предварительного решения остальных вопросов.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что для путина мирные переговоры являются инструментом войны против Запада.
