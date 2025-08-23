41.03 / 41.53 47.77 / 48.48
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Готовлю твердый сыр за 15 минут: тает во рту и всего два ингредиента

15:01 23 августа 2025
Рецепт домашнего твердого сыра. Фото Pixabay

Фудблогер Alina FooDee, ранее делившаяся рецептом приготовления идеального десерта для лета всего из двух ингредиентов, рассказала, как в домашних условиях приготовить твердый сыр, для которого также понадобятся два базовых ингредиента.

По ее словам, такой сыр выходит с дырочками, а его приготовление занимает всего 15 минут. О том, как его, она рассказала на своем канале в YouTube. Фудблогер советует брать только натуральные молочные продукты: творог и молоко.

Ингредиенты:

  • Домашний творог — 400 г;
  • Молоко — 400 г;
  • Соль — по вкусу (автор добавила 0,5 ч.л.);
  • Сода — не более половины чайной ложки;
  • Сливочное масло — 10−15 г (по желанию).

Приготовление:

РЕКЛАМА
  • В кастрюле разогреть до горячего состояния — не до закипания — творог и молоко. Должна начать отделяться светло-желтая сыворотка.
  • Творог выложить дуршлаг, чтобы вся сыворотка стекла. Добавить к нему соль и соду, перемешать.
  • Плавить творог на водяной бане или на маленьком огне, постоянно помешивая. Процесс плавления происходит очень быстро и занимает несколько минут.
  • В расплавленный сыр добавить по желанию сливочное масло.
  • Смазать форму сливочным маслом, переложить сыр и хорошо утрамбовать, оставить до полного остывания.
  • Достать сыр из формы и наслаждаться.

Раньше блогер поделилась рецептом вкусной выпечки — медового рулета с яблоками.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

238

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Черная туча над Кременчугом

Черный дым дошел из Кременчуга до Кривого Рога: оккупанты ударили по крупнейшему НПЗ в Украине, когда его резервуары были наполнены сырьем

Укрнафта

«Укрнафте» грозит банкротство из-за действий менеджмента Корецкого, — Михаил Шнайдер

Зодиак, фото интернет

Время исполнения желаний: гороскоп для всех знаков зодиака на 23 августа

По одной ракете "Фламинго" в день сейчас производит Украина на секретном заводе компании Fire Point

«Мы продолжаем делать подарки врагу»: Максим Жорин о шумихе вокруг ракеты «Фламинго»

Следующий материал
Новости партнеров