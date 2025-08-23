Готовлю твердый сыр за 15 минут: тает во рту и всего два ингредиента

Фудблогер Alina FooDee, ранее делившаяся рецептом приготовления идеального десерта для лета всего из двух ингредиентов, рассказала, как в домашних условиях приготовить твердый сыр, для которого также понадобятся два базовых ингредиента.

ВІДЕО ДНЯ

По ее словам, такой сыр выходит с дырочками, а его приготовление занимает всего 15 минут. О том, как его, она рассказала на своем канале в YouTube. Фудблогер советует брать только натуральные молочные продукты: творог и молоко.

Ингредиенты: Домашний творог — 400 г;

Молоко — 400 г;

Соль — по вкусу (автор добавила 0,5 ч.л.);

Сода — не более половины чайной ложки;

Сливочное масло — 10−15 г (по желанию). Приготовление: РЕКЛАМА В кастрюле разогреть до горячего состояния — не до закипания — творог и молоко. Должна начать отделяться светло-желтая сыворотка.

Творог выложить дуршлаг, чтобы вся сыворотка стекла. Добавить к нему соль и соду, перемешать.

Плавить творог на водяной бане или на маленьком огне, постоянно помешивая. Процесс плавления происходит очень быстро и занимает несколько минут.

В расплавленный сыр добавить по желанию сливочное масло.

Смазать форму сливочным маслом, переложить сыр и хорошо утрамбовать, оставить до полного остывания.

Достать сыр из формы и наслаждаться.

Раньше блогер поделилась рецептом вкусной выпечки — медового рулета с яблоками.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

238

Читайте нас в Facebook