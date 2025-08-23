Украине грозит катастрофа: Трамп признал невозможность мира между Зеленским и путиным — СМИ

После встречи на Аляске, когда президент США Дональд Трамп тепло приветствовал путина, человека, которого разыскивает Международный уголовный суд, Россия не перестала бомбить украинские города и села и убивать украинцев.

В ночь на 21 августа армия россии выпустила по Украине 574 беспилотника и 40 ракет. Разрушены предприятия, инфраструктура, жилье. Есть жертвы и пострадавшие.

Заверения путина о готовности прекратить войну, о которых он говорил на Аляске, остались словами.

На днях глава российского МИДа Лавров заявил, что повестка мирного саммита «совершенно не готова», и обвинил Зеленского в том, что он говорит «нет всему», пишет The Telegraph.

И президент Трамп отметил, что Зеленский и путин несовместимы и не могут найти общий язык.

Украина отвергла предложение путина о встрече в Москве, которое глава кремля озвучил Трампу по телефону. Киев также не приветствует рекомендации Белого дома провести встречу Зеленского и путина в Будапеште.

«Как только этот тупик будет преодолен, г-ну Трампу необходимо будет найти баланс между своей поддержкой европейских гарантий безопасности и категорическим противодействием России размещению миротворцев НАТО на своих границах» , — говорится в статье.

Между тем, ситуация на фронте остается тяжелой. Ключевые участки донецкого фронта, пишет ресурс, ссылаясь на бывшего командира бригады «Азов» Богдана Кротевича, не укомплектованы. Это признал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Полковник Дмитрий Палиса, командир 33-й механизированной бригады ВС Украины, утверждает, что Путин пытается захватить как можно большую часть Донецка, не считаясь с потерями», — говорится в статье.

Украинские войска на Покровском направлении, где идут ожесточенные бои, отступили с ограниченных позиций на юго-восток от Покровска.

Дальнейшие потери ВСУ в живой силе и нехватка военной техники могут сыграть на руку русским.

«Мирный план Трампа дает признаки срыва. Для России это дает дорогое время. Для Украины это может обернуться катастрофой» , — пишет ресурс.

Напомним, вечером 22 августа россия массировано бомбила Краматорск. В городе за 72 минуты слышали около 30 взрывов.

Днем 22 августа удар был нанесен по Константиновке. В результате удара россиян повреждено более 20 многоэтажек, город остался без газа.

