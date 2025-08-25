- 09:58 Кейт Миддлтон стала блондинкой: принцессу Уэльскую сняли с мужем и детьми в Шотландии
«Трамп почти теряет терпение к путину», — президент Финляндии
Президент Финляндии Александр Стубб, который участвовал в визите европейских лидеров в Вашингтон, заявил, что его недавние переговоры с президентом Дональдом Трампом указывают на то, что лидер США теряет терпение к путину, поскольку россия тормозит продвижение к миру в Украине. По его мнению, Трамп — «единственный человек, которого путин слушает, и, честно говоря, единственный, кого путин боится», пишет Bloomberg.
«В моем последнем разговоре с президентом Трампом в четверг, 21 августа, были некоторые небольшие признаки того, что его терпение на исходе», — сказал Стубб на финском канале YLE TV1.
Маловероятно, что президент россии встретится с Владимиром Зеленским через полторы недели, как планировалось, сказал Стубб, добавив, что «именно тогда терпение, вероятно, закончится».
«Европейские лидеры работают над этим моментом, ожидая, что Трамп тогда будет угрожать или примет меры в отношении санкций или тарифов. Трамп — единственный человек, который может заставить путина заключить мир», — сказал президент Финляндии.
57-летний президент Финляндии стал одним из ключевых европейских лидеров, который пользуется расположением Трампа — и имеет прямой номер телефона. В марте он провел семь часов с президентом США в Mar-a-Lago, клубе Трампа во Флориде, в том числе сыграл с ним в гольф.91
