Визит российского лидера на Аляску, а затем переговоры Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами в Вашингтоне не привели ни к какой уступке со стороны москвы по мирному соглашению с Украиной. Поскольку переговоры фактически сорвались — кремль отклонил все предложения США, Европы и Украины, гарантии безопасности НАТО для Украины — российский лидер должен понять, что настанет момент, когда президенту США придется закрутить гайки против него. В конце концов, Дональд Трамп не из тех, кто хочет выглядеть неудачником, пишет The Telegraph.

ВІДЕО ДНЯ

Но путин, скорее всего, учел это. Он знает, что испытывает терпение Трампа.

Вероятно, целью путина является удержание Дональда Трампа в игре, сделать его довольным (или по крайней мере не разозленным) как можно дольше, чтобы отсрочить негативные последствия — такие как вторичные санкции. Тем временем продолжать изнурительную военную стратегию, направленную на то, чтобы заставить Украину капитулировать. А чтобы руководить Трампом, путин, начавший свою карьеру в КГБ, вербуя и управляя шпионскими сетями в Германии, вполне может полагаться на сочетание мастерства в разведке, философии дзюдо и концепции психологической войны времен Холодной войны.

Взаимодействие Трампа и путина происходило по схеме «вверх-вниз» — конструктивные звонки и дружеские разговоры между ними, затем высказывание президентом США уверенности в том, что мир не за горами, затем неустанные ракетные удары россии по Украине, а потом гневные посты и ультиматумы Трампа в социальных сетях.

РЕКЛАМА

Лесть — один из приемов, которые используют такие шпионы, как путин, чтобы апеллировать к тщеславию своих потенциальных агентов. путин никогда не говорил негативно о Трампе. Он склонен хвалить политическую проницательность и личные качества американского президента, описывая его как «умного», «опытного», «талантливого» и «прагматичного». В январе путин заявил, что у них с Трампом «всегда были деловые, прагматические, но также доверительные отношения».

Глава кремля смог использовать склонность Трампа к положительному мышлению, его очевидную цель получить Нобелевскую премию.

Чтобы выиграть время, путин вполне мог также пытаться повлиять на Трампа с помощью техники, известной как рефлексивный контроль, концепции, разработанной для манипулирования восприятием реальности оппонентом. Разработанный в 1960-х годах советским математиком и психологом Владимиром Лефевром, рефлексивный контроль до сих пор преподается в российском Генеральном штабе и разведывательных службах.

РЕКЛАМА

Хотя Трамп и умен, он может быть великолепной мишенью для этой техники из-за своей предвзятости, что нет ничего, чего он не мог бы решить, используя свое «Искусство заключать сделки», и свое мнимое предположение, что логика путина такая же, как и логика американца. путин подстраивает свои действия и слова так, чтобы казалось, что он заинтересован в сделке, и чтобы Трамп мог им доверять. На самом деле глава кремля согласился бы на сделку только на своих условиях.

Чтобы перехитрить Трампа, путин также может использовать свой опыт в дзюдо. Имея черный пояс, он использует принципы дзюдо во всех аспектах своей жизни, включая государственное управление.

Вывод оппонента из равновесия (кузуша) является одним из фундаментальных принципов дзюдо, целью которого является нарушение позы оппонента, нарушение его центра тяжести, чтобы организовать броски и приемы. Никогда не противоречить Трампу напрямую и чередовать дружеские взаимодействия с бомбардировками Украины — вот как путин, кажется, смог залезть Трампу под кожу. Когда Трамп назвал главу кремля «совершенно безумным» после недавнего массированного воздушного нападения россии, кремль объяснил разочарование американского лидера «эмоциональной перегрузкой», вероятно, пытаясь продемонстрировать психологическую стойкость и превосходство путина.

Все три элемента стратегии путина — дзюдо, рефлексивный контроль и управление активами — сосредоточены на глубоком понимании оппонента и подготовке, чего, кажется, не хватает команде Трампа.

РЕКЛАМА

Напомним, члены Республиканской партии США и союзники Трампа обратились к нему, предостерегая от слишком снисходительного отношения к путину.

185

Читайте нас в Facebook