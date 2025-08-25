22 августа 2025 года, накануне Дня Независимости Украины, Всеукраинская партия «Сила нации» провела конференцию своей Киевской областной организации, на которой было объявлено об объединении партийных ячеек партии, созданных в левобережной и правобережной частях области. До сих пор эти организации действовали автономно — из-за войны и усложненной коммуникации. За это время количество членов партии в обеих организациях превысило 1000 человек, среди которых немало ветеранов освободительной войны на Востоке Украины, представителей бизнеса, журналистов, простых граждан. По мнению политических экспертов, на сегодняшний день партия «Сила нации» демонстрирует наибольшую динамику роста количества партийцев.

Во вступительной речи лидер партии «Сила нации» Андрей Пелюховский задал вопрос: «Сегодня мы переживаем очень тяжелые времена. Почему судьба украинской нации решается без украинской нации? Почему власть не вспоминает о народе, когда агрессор ставит вопрос о мире, который больше напоминает капитуляцию? А потом власть лишь прикрывается интересами народа, не имея смелости посоветоваться с народом».

Также он отметил: «Я задаю вопрос партнерам: а что вы конкретно можете нам предложить? Хорошо: вы постоянно нам даете советы, что нам делать. Но мы десять лет воюем, три с половиной года ведем очень жесткие бои. Вы нам насчитали за это время 500 миллиардов долларов долгов. Вы искренне хотели бы нам помочь? Реструктурируйте нам эти долги — и тогда давайте советы, как нам жить».

Андрей Пелюховский заявил, что его партия будет выступать с идеей проведения всеукраинского референдума по трем важным вопросам:

1. Возвращение в Уголовный кодекс смертной казни за тяжкие экономические преступления (в условиях войны и военного положения экономические преступления должны вообще быть приравнены к мародерству).

2. Референдум по вопросам земли. Землей должен владеть народ Украины, а позорный закон о земле, принятый перед войной, должен быть отменен, и народ должен сам высказать свое мнение по этому поводу.

3. Референдум относительно двойного гражданства, поскольку оно размывает само понятие «украинская нация» и делает обязанности гражданина перед государством необязательными и эфемерными.

Также Андрей Пелюховский призвал всех к дальнейшему единению под флагами партии «Сила нации»: «Сегодня перед началом нашей конференции вы меня поздравили. Но я поздравляю прежде всего вас, поскольку сегодняшнее событие также историческое. 350 лет назад Украину объединил великий гетман Иван Самойлович, прямым потомком которого я являюсь. А мы сегодня объединяем правобережную и левобережную части Киевской области — как в XVII веке гетман Самойлович объединял эти территории и обеспечивал единство украинской нации на будущие века».

Также Андрей Пелюховский призвал урезать полномочия президента Украины, передав их Верховной Раде и местному самоуправлению. «Народ Украины должен управлять государством! — заявил лидер партии „Сила нации“. - Я родился 5.05, и я очень уважаю пятую статью Конституции Украины, которая гарантирует, что власть в Украине принадлежит народу. Эта статья звучит так: „Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами. Никто не может узурпировать государственную власть“. И я сделаю все, чтобы пятая статья Конституции наполнилась реальным содержанием».

В конце своего выступления Андрей Пелюховский заявил: «Я уверен, что партия „Сила нации“ объединит нацию. Я беру полную ответственность на себя. И верю, что пойдете за мной. Ибо у нас высокие и благородные цели, которых мы обязательно достигнем».

В ходе конференции был подписан ряд документов о сотрудничестве между партией, рядом общественных организаций и отдельными активными гражданами.

