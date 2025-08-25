- 10:05 Беспилотники россиян охотятся за гражданским транспортом на трассе Херсон — Николаев, — Херсонская ОВА
США тайно запретили Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS в глубь россии
Почти каждый день украинские дроны долетают на тысячи километров вглубь россии и наносят ущерб важным военным и другим объектам врага.
Но чтобы бить по территории агрессора баллистическими ракетами ATACMS и крылатыми Storm Shadow, которые Украина получила от западных стран, нужно разрешение Белого дома. А американская администрация с самого начала президентства Трампа пытается склонить путина к серьезным мирным переговорам.
Потому Украине запретили удары дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по российской территории.
По информации издания The Wall Street Journal, оборонное ведомство США в течение нескольких месяцев запрещало Украине использовать дальнобойное вооружение для ударов по территории россии.
Речь идет о тайном решении и тайном «механизме проверки», разработанном заместителем министра обороны США по вопросам политики Элбриджем Колби, которого также ранее обвиняли в приостановке оборонной помощи Украины.
То есть министр обороны США Пит Хегсет может самостоятельно запрещать Украине бить по россии вооружением, в котором есть американские компоненты. Кроме того, он может «контролировать» удары западным вооружением по целям, разведданные по которым предоставляются американской стороной.
Украина имеет запас ракет ATACMS после поставки последней партии весной этого года. Однажды Киев давал запрос на использование этих ракет по территории россии, но получил отказ.
Издание пишет, что такое решение в конечном итоге было принято с целью желания угодить президенту США Дональду Трампу, стремящемуся устроить переговоры Зеленского и путина о мирном договоре.
Вместе с тем, издание The Telegraph отмечает, что не следует переоценивать влияние этих ракет на ход войны. Ведь Украина уже укрепляет свою оборонную промышленность. Кроме того, Киев активно использует беспилотники. В результате ряда недавних ударов были сожжены миллионы фунтов горючего и резко выросли цены на российский бензин.
Кроме арсенала дальнобойных беспилотников Киев разработал собственную крылатую ракету «Фламинго», которая способна поражать цели на расстоянии 3000 км.209
