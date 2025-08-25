- 10:05 Беспилотники россиян охотятся за гражданским транспортом на трассе Херсон — Николаев, — Херсонская ОВА
Как сохранить арбуз к новогоднему столу: проверенные способы, которые работают
Лето заканчивается, но его яркими красками и вкусными фруктами, овощами и ягодами хотелось бы подольше наслаждаться. Арбуз — это идеальная летняя еда. Некоторые хозяйки его консервируют на зиму.
Но сохранить арбуз можно и в свежем виде. Аграрии отмечают, что спелый, но не перезрелый арбуз — основа успешного хранения.
У такой ягоды кожура должна быть твердой, блестящей, без трещин, вмятин или мягких участков. Хвостик сухой и коричневый. Место, где арбуз дотрагивался до земли, должно быть кремово-желтым или золотистым.
Спелый плод издает глухой, звенящий звук, похожий на барабанный.
Для длительного хранения лучше выбирать арбузы весом 4−6 кг, пишет gazeta.ua.
На зиму нужно выбирать позднеспелые сорта с толстой кожурой. Они лучше переносят длительное хранение.
Идеальная температура для хранения целого арбуза — от 10 до 15 °C. В прохладном подвале или амбаре арбуз может оставаться свежим до 2−3 месяцев.
Влажность, при которой арбуз будет свежим длительное время, должна быть 80−85%. В чрезмерно сухом помещении будет высушиваться мякоть плода, а чрезмерная влажность способствует появлению плесени.
Лучше всего завернуть арбуз в сухую хлопчатобумажную ткань или положить на деревянную подставку.
Хранить арбуз следует в горизонтальном положении, избегая давления на одну точку. Периодически его нужно переворачивать.
Для смузи или десертов арбуз можно заморозить — удалить кожуру и семена, нарезать мякоть кубиками размером 2−3 см. Разложить кусочки на противень, застеленный пергаментом, и поставить в морозилку на 2−3 часа. Затем замороженные кусочки можно переложить в герметичный пакет или контейнер.
Замороженный арбуз хранится до 8−12 месяцев.
Мы также рассказывали, кому нельзя есть арбузы.176
