41.01 / 41.52 47.84 / 48.45
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Для них это опасно: кому нельзя есть арбузы

21:04 21 августа 2025
Арбуз

Арбузы ценятся за свой освежающий вкус и высокую питательность. Кроме того, они низкокалорийны, но при этом надолго оставляют ощущение сытости и помогают быстро утолить жажду. Хотя список их полезных свойств для здоровья очень длинный, некоторым людям следует избегать потребления арбуза, пишет Zdrowie.

Частое употребление арбуза может иметь серьезные последствия для людей с диагнозом «хроническая болезнь почек». Все это из-за калия, который он содержит. Этот элемент выполняет многие важные функции в организме. Он отвечает среди прочего за правильную работу мышц, кислотно-щелочной и электролитный баланс, а также влияет на функционирование нервной системы.

Обычный уровень калия должен быть в пределах 3,5−5,0 ммоль/л. Избыток калия выводится через почки с мочой. Однако у людей с заболеваниями почек этот процесс может быть нарушен. Это может привести к развитию гиперкалиемии, состояния, возникающего в результате чрезмерно высокого уровня калия в организме.

Известно об исследовании случая, опубликованном в журнале Annals of Internal Medicine. У трех пациентов, ежедневно употреблявших большое количество арбуза, в частности в виде сока, в течение периода от трех недель до двух месяцев развилась тяжелая гиперкалиемия. Симптомы включали проблемы с сердцем, возникшие у двух пациентов. Затем пациенты принимали лекарства и ограничивали потребление арбуза. Дальнейшие результаты анализов показали, что уровень калия снова был в пределах нормы. Тем, кто сомневается в том, можно ли им употреблять арбуз, следует обратиться к врачу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что семена базилика регулируют уровень сахара. Медики рассказали об их полезных свойствах.

РЕКЛАМА

Читайте также: Не ешьте это на ночь: продукты, замедляющие метаболизм

РЕКЛАМА

317

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на конец недели. Фото Pixabay

Скорпионам — судьбоносные встречи, Козерогам — финансовая стабильность, а Водолеям — перемены: гороскоп для всех знаков на конец недели

Таро-прогноз на 22 августа 2025 года для всех знаков зодиака

Львам — «Дьявол» и соблазны, Девам — «Отшельник» и поиск ответов: таро-прогноз на 22 августа

Хорциани

Хорциани: вкусное грузинское блюдо, которое покорит украинских гурманов

Черная туча над Кременчугом

Черный дым дошел из Кременчуга до Кривого Рога: оккупанты ударили по крупнейшему НПЗ в Украине, когда его резервуары были наполнены сырьем

Следующий материал
Новости партнеров