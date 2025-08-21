Для них это опасно: кому нельзя есть арбузы

- 21.08 23:45 «Динамо» с красной карточкой Вивчаренко капитулировало перед «Маккаби»: видеообзор отборочного матча Лиги Европы
Арбузы ценятся за свой освежающий вкус и высокую питательность. Кроме того, они низкокалорийны, но при этом надолго оставляют ощущение сытости и помогают быстро утолить жажду. Хотя список их полезных свойств для здоровья очень длинный, некоторым людям следует избегать потребления арбуза, пишет Zdrowie.
Частое употребление арбуза может иметь серьезные последствия для людей с диагнозом «хроническая болезнь почек». Все это из-за калия, который он содержит. Этот элемент выполняет многие важные функции в организме. Он отвечает среди прочего за правильную работу мышц, кислотно-щелочной и электролитный баланс, а также влияет на функционирование нервной системы.
Обычный уровень калия должен быть в пределах 3,5−5,0 ммоль/л. Избыток калия выводится через почки с мочой. Однако у людей с заболеваниями почек этот процесс может быть нарушен. Это может привести к развитию гиперкалиемии, состояния, возникающего в результате чрезмерно высокого уровня калия в организме.
Известно об исследовании случая, опубликованном в журнале Annals of Internal Medicine. У трех пациентов, ежедневно употреблявших большое количество арбуза, в частности в виде сока, в течение периода от трех недель до двух месяцев развилась тяжелая гиперкалиемия. Симптомы включали проблемы с сердцем, возникшие у двух пациентов. Затем пациенты принимали лекарства и ограничивали потребление арбуза. Дальнейшие результаты анализов показали, что уровень калия снова был в пределах нормы. Тем, кто сомневается в том, можно ли им употреблять арбуз, следует обратиться к врачу.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что семена базилика регулируют уровень сахара. Медики рассказали об их полезных свойствах.
