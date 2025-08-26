41.08 / 41.60 47.90 / 48.57
Книга рецептов

Паста с креветками: сытное и оригинальное блюдо для всей семьи

20:07 26 августа 2025
Паста с креветками

Оставьте скучные сухие макароны в прошлом. Паста с креветками, пореем и сливочно-сырным соусом — это невероятно вкусное блюдо, быстрое в приготовлении, делится блогер Светлана Климовская. Вы можете выбрать любую пасту, спагетти, тальятеле, пене и приготовить непревзойденный ужин для своей семьи.

Ингредиенты:

250 г пасты тальятеле

250 г очищенных креветок

1 лук-порей

2 зубчика чеснока

1 ст. ложка сливочного масла

1 веточка тимьяна

оливковое масло

соль и перец по вкусу

2 ст. ложки натертого пармезана

200 г сливок 33%

цедра половинки лайма

мята для декора

Способ приготовления:

Почистить лук-порей, нарезать только белую часть. На разогретую сковороду налить оливковое масло, добавить лук-порей, порезанный чеснок, веточку тимьяна и сливочное масло. Поставить варить пасту в подсоленной воде.

Тушить соус 5−10 мин. Добавить креветки и влить сливки. Если жидкости недостаточно, влейте несколько столовых ложек воды, в которой варится паста. Готовить соус 10 минут, добавить натертый пармезан, цедру лайма.

Отцедить пасту и добавить в соус. Все хорошо перемешать и подержать 1−2 минуты на огне. Если соус не кремовой смеси, оставьте еще на пару минут.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить вкусный ужин из макарон с кабачками за 20 минут.

Читайте также: Ресторанное блюдо за считанные минуты: Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить пасту с мидиями

107

