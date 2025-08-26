- 26.08 22:01 Золотое правило покупки одежды на распродаже: используют даже миллионеры
Паста с креветками: сытное и оригинальное блюдо для всей семьи
Оставьте скучные сухие макароны в прошлом. Паста с креветками, пореем и сливочно-сырным соусом — это невероятно вкусное блюдо, быстрое в приготовлении, делится блогер Светлана Климовская. Вы можете выбрать любую пасту, спагетти, тальятеле, пене и приготовить непревзойденный ужин для своей семьи.
Ингредиенты:
250 г пасты тальятеле
250 г очищенных креветок
1 лук-порей
2 зубчика чеснока
1 ст. ложка сливочного масла
1 веточка тимьяна
оливковое масло
соль и перец по вкусу
2 ст. ложки натертого пармезана
200 г сливок 33%
цедра половинки лайма
мята для декора
Способ приготовления:
Почистить лук-порей, нарезать только белую часть. На разогретую сковороду налить оливковое масло, добавить лук-порей, порезанный чеснок, веточку тимьяна и сливочное масло. Поставить варить пасту в подсоленной воде.
Тушить соус 5−10 мин. Добавить креветки и влить сливки. Если жидкости недостаточно, влейте несколько столовых ложек воды, в которой варится паста. Готовить соус 10 минут, добавить натертый пармезан, цедру лайма.
Отцедить пасту и добавить в соус. Все хорошо перемешать и подержать 1−2 минуты на огне. Если соус не кремовой смеси, оставьте еще на пару минут.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить вкусный ужин из макарон с кабачками за 20 минут.
