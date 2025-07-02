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«Так вкусно макароны еще не готовила»: блогер поделилась рецептом быстрого ужина
Как известно, макароны — традиционное блюдо итальянской кухни. То, что мы называем общим словом «макароны», итальянцы называют паста. Готовят пасту с разными соусами.
Известная кулинарная мастерица Alina FooDee предложила вкусный рецепт из макаронов на ужин.
«Приготовить макароны вкусно можно и без мяса, если подать их с таким вкусным томатным соусом», — отметила блогер.
Ингредиенты:
Макароны — 250 г
Томатный соус — 200−250 г
Прованские травы — 0,5 ч.л.
Соль — по вкусу
Лук — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Дополнительно можно добавить нарезанную на кубики моцареллу или консервированный тунец, чтобы добавить полезные белки.
Приготовление:
Лук и чеснок порезать кубиками и обжарить на растительном масле.
Добавить томатный соус, прованские травы и хорошо перемешать.
Предварительно отварить макароны в подсоленной воде.
Добавить макароны к соусу и хорошо перемешать.
Добавить сыр моцареллу или консервированный тунец.
Раньше мы рассказывали, как приготовить запеканку из макаронов с курицей и брокколи. А также публиковали рецепт летнего салата от Натальи Калниной.
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