«Так вкусно макароны еще не готовила»: блогер поделилась рецептом быстрого ужина

Как известно, макароны — традиционное блюдо итальянской кухни. То, что мы называем общим словом «макароны», итальянцы называют паста. Готовят пасту с разными соусами.

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Известная кулинарная мастерица Alina FooDee предложила вкусный рецепт из макаронов на ужин.

«Приготовить макароны вкусно можно и без мяса, если подать их с таким вкусным томатным соусом», — отметила блогер.

Ингредиенты:

Макароны — 250 г

Томатный соус — 200−250 г

Прованские травы — 0,5 ч.л.

Соль — по вкусу

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

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Дополнительно можно добавить нарезанную на кубики моцареллу или консервированный тунец, чтобы добавить полезные белки.

Приготовление:

Лук и чеснок порезать кубиками и обжарить на растительном масле.

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Добавить томатный соус, прованские травы и хорошо перемешать.

Предварительно отварить макароны в подсоленной воде.

Добавить макароны к соусу и хорошо перемешать.

Добавить сыр моцареллу или консервированный тунец.

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Раньше мы рассказывали, как приготовить запеканку из макаронов с курицей и брокколи. А также публиковали рецепт летнего салата от Натальи Калниной.

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