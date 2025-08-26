41.08 / 41.60 47.90 / 48.57
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Пряные и ароматные помидоры по-грузински: рецепт на зиму, который вас поразит

14:03 26 августа 2025
Помидоры по-грузински, фото скриншот видео

Фудблогерша Татьяна Юшина, которая рассказала, как готовить риет из скумбрии, порадовала подписчиков еще одним интересным рецептом.

«Помидоры по-грузински — это заготовка, которая меня поразила! Пряные, ароматные и невероятно вкусные получаются помидорчики. Попробуйте! Готовить всем!» — призвала кулинар.

Помидоры по-грузински

На 4 литровые банки:
~ 3 кг помидоров
200 г моркови
200 г сладкого перца
1 головка чеснока
Зелень: базилик, кинза, петрушка, укроп (что есть)
1−2 стручка острого перца

РЕКЛАМА

Маринад на 1 л воды:
1 ст. л соли
4 ст. л сахара

Уксус 9% по 2 ст. л на литровую банку

Приготовление:

РЕКЛАМА

Помидоры сложить в банки и залить кипятком. Оставить на 15−20 минут.

Все остальные овощи и зелень измельчить в блендере или через мясорубку.

Слить с помидоров воду и замерить ее количество. Добавить соль и сахар, посчитав сколько потребуется, а также перемолотую массу.

Поставить на огонь и варить после закипания 10 минут.

РЕКЛАМА

В банки добавить уксус и залить кипящим маринадом.

Герметично закрыть, укутать.

Напомним, ранее Татьяна Юшина поделилась рецептом маринованных огурцов на зиму. Блогерша обратила внимание на то, что именно порошок горчицы дает этой консервации неповторимый вкус.

128

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сергей Комар, который сейчас служит в армии, рядом с найденным им кладом. Фото автора

Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку

Неделя с 25 по 31 августа станет важным рубежом в сфере финансов, фото из открытых источников

Скорпионам важно избегать рискованных вложений, а Козерогов ждет вознаграждение: финансовый гороскоп на неделю 25 — 31 августа

Судьи "МастерШеф"

Шоу, которое было испорчено: сеть отреагировала на новый сезон «МастерШеф»

Таро-прогноз на 27 августа. Фото - Pixabay

Львам — «Правосудие» и честность перед самим сбой, Водолеям — «Колесница» и преодоление препятствий,: Таро-прогноз на 27 августа

Следующий материал
Новости партнеров