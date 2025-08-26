Пряные и ароматные помидоры по-грузински: рецепт на зиму, который вас поразит

Фудблогерша Татьяна Юшина, которая рассказала, как готовить риет из скумбрии, порадовала подписчиков еще одним интересным рецептом.

«Помидоры по-грузински — это заготовка, которая меня поразила! Пряные, ароматные и невероятно вкусные получаются помидорчики. Попробуйте! Готовить всем!» — призвала кулинар.

ВІДЕО ДНЯ

Помидоры по-грузински

На 4 литровые банки:

~ 3 кг помидоров

200 г моркови

200 г сладкого перца

1 головка чеснока

Зелень: базилик, кинза, петрушка, укроп (что есть)

1−2 стручка острого перца

РЕКЛАМА

Маринад на 1 л воды:

1 ст. л соли

4 ст. л сахара

Уксус 9% по 2 ст. л на литровую банку

Приготовление:

РЕКЛАМА

Помидоры сложить в банки и залить кипятком. Оставить на 15−20 минут.

Все остальные овощи и зелень измельчить в блендере или через мясорубку.

Слить с помидоров воду и замерить ее количество. Добавить соль и сахар, посчитав сколько потребуется, а также перемолотую массу.

Поставить на огонь и варить после закипания 10 минут.

РЕКЛАМА

В банки добавить уксус и залить кипящим маринадом.

Герметично закрыть, укутать.

Напомним, ранее Татьяна Юшина поделилась рецептом маринованных огурцов на зиму. Блогерша обратила внимание на то, что именно порошок горчицы дает этой консервации неповторимый вкус.

128

Читайте нас в Facebook