Пряные и ароматные помидоры по-грузински: рецепт на зиму, который вас поразит
Фудблогерша Татьяна Юшина, которая рассказала, как готовить риет из скумбрии, порадовала подписчиков еще одним интересным рецептом.
«Помидоры по-грузински — это заготовка, которая меня поразила! Пряные, ароматные и невероятно вкусные получаются помидорчики. Попробуйте! Готовить всем!» — призвала кулинар.
Помидоры по-грузински
На 4 литровые банки:
~ 3 кг помидоров
200 г моркови
200 г сладкого перца
1 головка чеснока
Зелень: базилик, кинза, петрушка, укроп (что есть)
1−2 стручка острого перца
Маринад на 1 л воды:
1 ст. л соли
4 ст. л сахара
Уксус 9% по 2 ст. л на литровую банку
Приготовление:
Помидоры сложить в банки и залить кипятком. Оставить на 15−20 минут.
Все остальные овощи и зелень измельчить в блендере или через мясорубку.
Слить с помидоров воду и замерить ее количество. Добавить соль и сахар, посчитав сколько потребуется, а также перемолотую массу.
Поставить на огонь и варить после закипания 10 минут.
В банки добавить уксус и залить кипящим маринадом.
Герметично закрыть, укутать.
Напомним, ранее Татьяна Юшина поделилась рецептом маринованных огурцов на зиму. Блогерша обратила внимание на то, что именно порошок горчицы дает этой консервации неповторимый вкус.128
