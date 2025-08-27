Вкусный завтрак — прекрасное начало дня и в будни, и в выходные. У каждой семьи есть свои традиции и предпочтения. Но иногда следует добавлять в меню новые блюда. Рецептами вкусностей для завтрака с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар, лауреат всеукраинских и международных конкурсов Оксана Вознюк. В интервью «ФАКТАМ» она рассказала о секретах, которые помогут готовить быстро и вкусно.

«Овсянку готовлю с маком, ягодами и камамбером, поливаю медом, дополняю свежей мятой и миндальными хлопьями»

— Оксана, какие завтраки популярны в ресторанах?

— В основном на завтрак люди заказывают яичницу, омлет, яйца пашот. К яйцам всегда есть какие-то хлебные добавки: например, тосты или круассаны. Среди сладких завтраков популярны сырники, блины и оладьи. В одном из ресторанов Львова я когда-то вводила в меню запеченное авокадо с яйцом — и это блюдо имело большой спрос. Также очень популярны завтраки со слабосоленым лососем, когда к нарезанным слайсам лосося подают круассан с сыром, авокадо и вареное яйцо.

— А какой завтрак любите лично вы?

— Я люблю яйца во всех вариантах. Будь то яичница, омлет или яйца пашот. С яичницей вкусны сосиски. Также готовлю овсянку с маком, люблю добавить в нее ягоды и сыр камамбер, полить все медом и добавить свежую мяту и миндальные хлопья. Это очень вкусно. А если готовить такую кашу на кокосовых сливках или миндальном молоке, она становится гастрономическим шедевром.

— Каким рецептом хотели бы поделиться с читателями «ФАКТОВ»?

— Очень вкусное блюдо — омлет с грибами. Готовится он достаточно просто и быстро.

Омлет с грибами – настоящая вкуснятина

Омлет с грибами (на 1 порцию) Яйца — 3 шт. Молоко — 50 г Соль, перец — по вкусу РЕКЛАМА Сливочное масло — 40 г Масло растительное — 20 г Для начинки: Грибы шампиньоны королевские — 70 г Лук-порей — 50 г Шпинат листовой — 50 г Перец сладкий — 50 г Тимьян — веточка Соль, перец Твердый сыр — 50 г Для сервировки: Черри — 50 г Свежий базилик Сначала готовим начинку. Нарезаем грибы, лук-порей, сладкий перец (соломкой) и обжариваем, добавляем чабрец, шпинат, солим и перчим. При желании добавьте зубчик чеснока. Отдельно смешиваем яйца с молоком, солим, перчим и выливаем в хорошо разогретую сковороду, куда мы предварительно налили масло, и добавляем сливочное масло. Убавляем огонь до минимума и накрываем сковороду крышкой. Когда омлет готов, выкладываем начинку вдоль, посыпаем натертым сыром и, пользуясь деревянными или силиконовыми лопатками, заворачиваем края с обеих сторон к середине омлета. Накроем крышкой и оставим на несколько минут, чтобы сыр расплавился. По желанию можно допечь в духовке, если любите сыр с запеченной корочкой. Готовый омлет выкладываем на тарелку, добавляем разрезанные пополам помидоры черри и декорируем листиками свежего базилика. И приятного аппетита!

«Не нужно ждать, пока разморозятся сырники или блинчики, их можно жарить в замороженном виде»

— Можно только представить, какая это вкуснотища!

— Люблю авокадо, поэтому делаю соус гуакамоле, добавляя слабосоленый лосось или помидор. Дополняю этим соусом тосты или начиняю круассан. Также одним из моих любимых омлетов является омлет с добавлением тертой брокколи, черри и твердого сыра или моцареллы. Это очень вкусно и полезно!

Когда я работала в ресторане в Чехии, то моим любимым завтраком был омлет с помидорами и шпинатом.

— Какие свои лайфхаки в приготовлении завтрака посоветуете принять во внимание читателям «ФАКТОВ»?

— Я часто готовлю сырники и делаю их больше, чем наша семья может сразу съесть, поэтому часть замораживаю и при случае довожу до готовности, потому что это один из наших любимых семейных завтраков. Блинчики тоже можно приготовить заранее и при необходимости обжарить. Не нужно ждать, пока разморозятся сырники или блинчики, их можно жарить в замороженном виде. Это очень удобно, если нет времени готовить завтрак. Также можно с вечера испечь из слоеного теста рыбный пирог со шпинатом, лососем и сыром, а утром только разогреть и получить идеальный завтрак.

Сырники любят и взрослые, и дети

— Наверное, не существует людей, которые были бы безразличны к сырничкам, — продолжает Оксана Вознюк. — Они напоминают вкус детства. Главное в рецептуре — не забить сырники мукой, потому что тогда теряется нежная консистенция этого безупречного лакомства. В моем рецепте в замесе нет муки вообще. Муку я использую только для обкатки. Так что давайте скорее готовить и баловать своих самых родных этим лакомством!

Сырники Творог домашний — 1 кг Крупа манная — 100 г Яйца куриные — 2 шт. Сахар — 120 г Ванильный сахар — 50 г Изюм — 100 г Цедра одного лимона Мука пшеничная — 140 г (для обкатки) Изюм предварительно замачиваем в теплой воде, пока не набухнет. В творог добавляем все остальные ингредиенты и натертую цедру лимона или апельсина. Оставляем на несколько часов, чтобы манка набухла. Формируем сырнички и обкатываем хорошо в муке. Их можно сделать полуфабрикатом и заморозить. Подавайте их со сметаной, джемом или вашим любимым конфитюром. Приятного аппетита вам и вашим родным!

«Приготовьте ребенку сосиски из куриного филе и сливок — это очень вкусно»

— Что еще можно приготовить на завтрак детям?

— Дети любят сырники, блинчики, творожные запеканки, йогурты, каши, мюсли, какао с молоком, яичницу. Очень нравятся им сосиски. Лучше предложить ребенку сосиски собственного приготовления. Можно взбить в блендере куриное филе с солью, добавить немного сливок, завернуть все это в пищевую пленку в виде колбаски и приготовить на пару. Это очень вкусно!

— В некоторых ресторанах завтрак можно заказать в течение дня…

— Есть категория людей, которые ведут, скажем так, ночной образ жизни: поздно просыпаются — и у них утро может начинаться тогда, когда у большинства людей уже обед или еще позже. Так что завтракают они значительно позже, и рестораны идут таким гостям навстречу.

Оксана Вознюк: «Можно с вечера испечь из слоеного теста рыбный пирог со шпинатом, лососем и сыром, а утром только разогреть и получить идеальный завтрак»

— Как красиво и необычно подать завтрак?

— Можно использовать зелень микрогрина или салата, а для контраста — черри или красный перец. Завтрак — это о свежести, сбалансированной и сытной еде, поэтому овощи, свежие ягоды, орехи и зелень будут весьма кстати.

Фото из альбома Оксаны Вознюк

