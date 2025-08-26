Где и когда смотреть онлайн «Фиорентина» — «Полесье»: расписание трансляций и прогноз на матч отбора Лиги конференций

В четверг, 28 августа, житомирское «Полесье», уступившее «Фиорентине» в первом матче (0:3), проведет на стадионе клуба «Сассуоло» «Читта дель Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии (домашняя арена «фиалок» «Артемио Франки» во Флоренции — на реконструкции) против двукратного финалиста турнира ответный поединок раунда плей-офф квалификации Лиги конференций (арбитр — 39-летний испанец Рикардо де Бургос).

ВІДЕО ДНЯ

Если команда Рулана Ротаня, не участвуя в 1/32 финала Кубка Украины, после игры в Прешове смогла перевести дух, то подопечные Стефано Пиоли в стартовом поединке чемпионата Италии в гостях упустили победу над «Кальяри» — 1:1 (Луперто, 90+4 — Мандрагона, 68).

Букмекеры в предстоящем поединке видят безоговорочным фаворитом итальянский клуб, который ранее не проиграл ни одного из 11 матчей против украинских команд. К примеру, контора Vbet ставки на победу «Фиорентины» в основное время принимает с коэффициентом 1,23, на ничью — 7,30, на выигрыш подопечных Руслана Ротаня — 12,00. Вопрос с проходом команд, похоже, закрыт заранее — 1,001 у флорентийцев против 23,00 у коллектива из Житомира, который, напомним, прошел в еврокубках «Санта-Колому» из Андорры и венгерский «Пакш».

В прямой трансляции матч «Фиорентина» — «Полесье» на территории Украины покажет (начало — в 21:00) платформа онлайн-телевидения «Киевстар ТВ». Чтобы бесплатно смотреть поединок, достаточно ввести на сайте «Киевстар ТВ» номер своего мобильного телефона, а затем — код, который сразу придет по СМС.

РЕКЛАМА

Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. Ответный матч

28 августа (четверг)

«Фиорентина» — «Полесье» 21:00 «Киевстар ТВ»

РЕКЛАМА

Напомним, что если «Полесье» каким-то чудом пройдет «Фиорентину», то выступит в основном раунде Лиги конференций, если же нет, то вылетит из еврокубков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть прямую трансляцию еврокубкового поединка «Серветт» — «Шахтер».

Фото ФК «Полесье»



РЕКЛАМА

66

Читайте нас в Facebook