Почему нужно обязательно обрезать клубнику в августе и когда это лучше сделать

В августе, когда, согласно календарю огородника, еще можно высаживать быстрорастущую зелень (шпинат, салат), скороспелые овощи (редис, горох, огурцы, свекла) и цветы (ромашки, бархатцы, астры), крайне важен уход за клубникой, чтобы в следующем году кустики дали хороший урожай.

ВІДЕО ДНЯ

Как пишут novyny.live, в конце августа необходимо провести обрезку кустов, чтобы у клубники было время отрастить новые листья еще до заморозков. Обычно на это уходит 1,5−2 месяца.

Читайте также: Когда и как пересаживать клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды уже в следующем году

Опытные огородники советуют срезать листья, оставляя стебли длиной до 7 сантиметров, и не затрагивая точки роста — в противном случае новые листочки не появятся. Удалять нужно только старые, поврежденные и пятнистые листья, а молодые листья оставляют на кустах.

РЕКЛАМА

После обрезки также нужно убрать сорняки и усы клубники, а также разрыхлить землю. Через несколько дней рекомендуют подкормить растения фосфорно-калийным удобрением без азота.

Материал о том, чем лучше подкармливать клубнику осенью, читайте на нашем сайте.

Фото — Pixabay

РЕКЛАМА

102

Читайте нас в Facebook